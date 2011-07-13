نهی از منکر عالیترین مصداق نظارت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور در همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: به مدد تلاش و کوشش شورای نظارتی استان قم شاهد برپایی همایشی هستیم که مقدمات بسیار طولانی را طی کرده و ثمرات ارزشمندی را در بر خواهد داشت.



وی تصریح کرد: از مدیران دستگاه‌های نظارتی که با همکاری معاونت توسعه مدیرت و منابع انسانی استانداری زحمات زیادی متحمل شده‌اند تقدیر می‌کنم.



استاندار قم گفت: برپایی چندین همایش برای کنکاش در نظام اداری کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.



وی با اشاره به وضعیت نظام نظارتی کشور بیان داشت: لزوم انسجام و هم ا فزایی دستگاه‌های نظارتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و این کار با تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی انجام شده است.



موسی‌پور با اشاره به اینکه موازی کاری و تبیین نشدن وظایف دستگاه‌ها اثر بخشی نظام نظارتی را کاهش داده است، بیان داشت: شورای نظارتی در نخستین اقدام باید خطوط فاصل حوزه ماموریت هر یک از نهادهای نظارتی را تبیین و تفسیر کند.



وی توجه به مقوله بازدارندگی در تخلفات و جرائم را مورد تاکید قرار داد و گفت: آنچه که هر یک از نظام‌های نظارتی را موفق می‌کند این است که موفقیت نظام نظارتی با توان بازدارندگی آن ارزیابی شود.



نظارت در کشور تنبیه محور است



استاندار قم با بیان اینکه اعمال نظارت قبل، حین و بعد از انجام کار اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: نظارت در کشور ما تنبیه محور است و این در حالی است که باید نظارت متوازن باشد و در کنار توجه به تنبیه موضوع تشویق هم مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: نهادهای نظارتی باید الگوسازی کرده و بستر و زمینه را آماده سازند و نظام متوازن مبتنی بر تشویق و تنبیه، نظامی کامل و کارا است.



موسی‌پور عنوان داشت: نظارت نباید فرد محور بوده و نظام نظارتی فعلی بر تخلف افراد تمرکز دارد و این در حالی است که باید در نظام نظارتی نگاهی سیستمی داشته باشیم، چرا که سیستم‌های معیوب تخلف ایجاد می‌کند.



وی تقویت نظارت اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در نظام اسلام نظارت اجتماعی تعیین شده و در حد اعلا به سیستم نظارت اجتماعی در اسلام توصیه شده است و صداوسیما و رسانه‌ها می‌توانند نقش اساسی در نظارت اجتماعی داشته باشند.



استاندار قم تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر عالیترین مصداق نظارت اجتماعی است و متاسفانه ما آن را در مسائل محدود تعریف کرده‌ایم.



ضرورت نظارت بر ناظران



وی همچنین ضرورت نظارت بر ناظران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ناظران باید عالم و عادل باشند و دستگاهی باید بر این عادل و عالم بودن ناظران نظارت کند.



موسی‌پور اضافه کرد: خوشبختانه در راس سیستم‌های نظارتی این مسئله وجود دارد و مدیرانی حضور دارند که تجربه کار اجرایی در سطح بالا داشته‌اند و در بدنه کار‌شناسی نیز باید این نگاه تسری داده شده و از افراد توانمند و عادل برای نظام نظارتی بهره گرفته شود.



وی انجام خدمات در بستر فناوری اطلاعات را یکی از راه‌های برچیده شدن بستر بروز تخلف عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات زمینه‌های تخلف و جرائم را کاهش داد.



استاندار قم تاکید کرد: نظارت و بازرسی نباید خلاقیت پویایی و جسارت را از مدیران بگیرد و یکی از چالش‌ها و نگرانی‌های مدیران ورود سیستم‌های نظارتی و مطرح شدن ایرادات شکلی است.