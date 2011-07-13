مصرف بنزین در اردبیل 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامحمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته سوخت و حمل و نقل شهرستان اردبیل اظهار داشت: این میزان در مقایسه با سه ماهه اول سال سال 89 محقق شده است.

وی با بیان اینکه مصرف بنزین در مقایسه با سه ماهه آخر سال گذشته چهار درصد رشد داشته است، اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به فرا رسیدن فصل گردشگری شاهد این افزایش بوده ایم.

مدیرکل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان همچنین از کاهش 34 درصدی مصرف نفت سفید و نیز 30 درصدی مصرف گازوئیل طی این مدت در اردبیل خبر داد و افزود: اصلاح الگوی مصرف بهینه در این استان قابل توجه و چشمگیر بوده است.

به گفته وی این در حالیست که از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه ها تا 28 فروردین سال جاری مصرف نفت سفید 39 درصد و مصرف سوخت گازوئیل نیز 23 درصد کاهش داشته است.

آقامحمدیان با بیان اینکه در سه ماهه اول سال 90 و از محل سهمیه سوخت شهرستانی 70هزار لیتر گازوئیل و نفت سفید در اردبیل صرفه جویی شده است، یادآور شد: آینده اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها به ویژه در حوزه حاملهای انرژی با مدیریت شهروندان محقق می شود.

وی همچنین از تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت استان خبر داد و ابراز داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت سوخت ماشین آلات کشاورزی، کمباین و ماشینهای حمل و نقل تامین شده و در این خصوص کمبودی مشاهده نمی شود.

این مسئول با تاکید بر ضرورت تغییر در رویکرد مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی در سوختهای طبیعی و توجه به مصرف سوخت گاز طبیعی تصریح کرد: باید تمام واحدهای صنعتی و نیز واحدهای دامی و گوشتی استان برای تبدیل وضعیت مصرف سوخت به منظور کاهش هزینه های اضافی اقدام کنند.