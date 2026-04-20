شارژ کالابرگ برای تمام ایرانیان ادامه دارد

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا شارژ کالابرگ برای سال جدید طبق ۴ ماه گذشته برای تمام ایرانیان ادامه خواهد داشت گفت: با توجه به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تداوم طرحهای حمایتی خانوارها، طرح کالابرگ برای تمام ایرانیان درخواستدهنده ادامه دارد.
وی با بیان این که منابع طرح در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است، افزود: ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال جاری لحاظ شده است و ماهانه یارانه غیرنقدی پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: شارژ کالابرگ طبق روال دو ماه قبل و بر اساس حذف سیستم دهکبندی، مطابق کد ملی افراد خواهد بود. به این ترتیب، طی یک زمانبندی مشخص خانوارها بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرست خانوار میتوانند خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به اضافه انواع میوه و سبزی را انجام دهند.
سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که بیش از ۸۶ میلیون نفر در حال حاضر در حال دریافت یارانه غیرنقدی دولت هستند، اظهار کرد: طبق روال قبل شارژ این کمک معیشت در زمانبندی ۱۵ هر ماه برای خانوارهای با رقم انتهای کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲، سرپرست خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز ۲۰ هر ماه و رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم ۲۵ ماه واریز میشود.
