به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال ۱۴۰۵ صبح امروز به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونان دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان و مسئولان و با آرزوی سلامتی برای تمامی خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) تأکید کرد: دادستانی کل کشور در این ایام اقدامات گستردهای را برای پیگیری حقوقی و قضایی پروندههای مرتبط با جنگ تحمیلی سوم آغاز کرده است.
این مقام عالی قضایی افزود: این پیگیریها در هر دو سطح داخلی و بینالمللی در حال انجام است و گزارشهای مرتبط به صورت مستمر در حال تکمیل و ارسال به مراجع ذیصلاح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر مرتبط با جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و بیان داشت: بررسیهای دستگاههای ذیربط و تحلیل کارشناسان از افکار عمومی در جهان نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، دست برتر را در میدان داشته و از موقعیت نسبی ویژهتری نسبت به دشمن برخوردار است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدیآزاد اضافه کرد: قطعا این برتری تنها به دلیل الطاف ویژه خداوند است و استمرار این وضعیت نیازمند همکاری میان نهادهای مسئول، همراهی مردم و اجرای دقیق برنامههای تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب است. چرا که این وعده پیروزی، همواره در فرمایشات رهبر شهید انقلاب بوده است و سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی نیز تاکید کردهاند که «این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.»
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افول جایگاه استکبار در جهان خاطرنشان کرد: شرایط بینالمللی در ماههای اخیر دچار تغییرات قابل توجهی شده و ارزیابیها نشان میدهد که استکبار با چالشهای جدیدی روبهرو است.
وی گفت: این تحولات در سطح افکار عمومی جهانی بازتاب فراوان یافته و تحلیلگران آن را نشانهای از تحولی گسترده در فضای سیاسی و اقتصادی جهان میدانند.
این مقام عالی قضایی همچنین با مرور نقش تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در شکلگیری انقلاب اسلامی و تثبیت ساختار آن توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای رضواناللهتعالیعلیه اظهار داشت: اندیشهها و سیاستهای تدوینشده در دهههای گذشته تأثیر قابل توجهی در شکلگیری فضای همگرایی میان مردم و مسئولان داشته است.
وی اظهار کرد: آثار این فرهنگسازی در رفتار عمومی و هماهنگی میان مردم و مسئولین پس از آغاز جنگ تحمیلی به وضوح قابل مشاهده است و این امر به ایجاد نوعی انسجام ساختاری منجر شده که در شرایط کنونی نقش مهمی ایفا میکند.
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از کسبه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دلیل تأمین مستمر نیازهای اساسی مردم در این دوران تقدیر کرد و گفت: با وجود شرایط پیچیده، بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی کشور تلاش کردهاند فعالیت خود را تداوم بخشند و از بروز خلل در چرخه تأمین کالا جلوگیری کنند.
وی همچنین خواستار آن شد که فعالان اقتصادی در مقیاسهای مختلف نسبت به شرایط مالی و معیشتی اقشار آسیبپذیر توجه بیشتری داشته باشند تا فضای همدلی ایجادشده در جامعه در حوزه اقتصادی نیز تقویت شود.
این مقام عالی قضایی در پایان اعلام کرد: دادستانهای سراسر کشور آمادگی کامل دارند در هماهنگی با دستگاههای نظارتی و اجرایی، فرآیندهای کنترل بازار، بازرسیهای میدانی و نظارت بر قیمتها را تقویت کنند؛ چرا که این همکاریها میتواند نقش مؤثری در ثبات بازار و مدیریت بهتر شرایط اقتصادی ایفا کند.
در ادامه این نشست، هر یک از معاونین حاضر نیز به ارائه گزارش تفصیلی از اقدامات انجامیافته در حوزههای تخصصی خود پرداختند. معاونین دادستان کل کشور ضمن تشریح فعالیتهای صورتگرفته در راستای تحقق اهداف، برنامههای آتی خود را برای بهبود روندها و تقویت انسجام در اجرای امور جاری بیان کردند و پیرامون چالشهای موجود به تبادل نظر پرداختند.
نظر شما