به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال تلگرامی پایگاه عربی ۲۱، «عبدالخالق عبدالله» با بیان اینکه امارات متحده عربی توانایی دفاع از خاک خود را دارد، تاکید کرد: این کشور دیگر به حضور نظامی آمریکا در خاک خود نیازی ندارد.

وی افزود: «آنچه امروز امارات نیاز دارد، فقط خرید بهترین و پیشرفته ترین سلاح‌ها است، بنابراین زمان آن رسیده که درباره تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه فکر کنیم.»

این تحلیلگر اماراتی تصریح کرد: « این پایگاه‌ها دیگر یک دارایی استراتژیک نیستند، بلکه یک بار اضافی به شمار می‌روند.»

اظهارات این تحلیلگر اماراتی درحالی مطرح می‌شود که پس از حملات غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تغییراتی چشمگیر در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس رخ داده است.

از یک سو، رویکرد جدید کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس مبتنی بر کاهش وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و همسایگی شکل گرفته است و از سوی دیگر، افکار عمومی در کشورهایی مانند امارات، عربستان، بحرین و قطر نیز به تدریج شاهد تحولی قابل توجه بوده است.

درحالیکه نخبگان و افکار عمومی در کشورهای منطقه خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، گفت وگوهای مستقیم و کاهش اختلاف‌ها و همچنین خواستار منطقه‌ای مستقل، باثبات و عاری از پایگاه‌های نظامی خارجی هستند، مردم این کشورها که سال‌ها شاهد حضور نظامی بیگانه در خاک خود بوده‌اند، امروز بیش از پیش به توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای برای تامین امنیت پایدار امیدوار شده‌اند.

تجربه نیز ثابت کرده که امنیت خلیج فارس تنها توسط کشورهای خود منطقه و بدون دخالت نیروها و قدرت های فرامنطقه‌ای تضمین می شود.