۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۳۴

درخواست تحلیلگر اماراتی برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

درخواست تحلیلگر اماراتی برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

تحلیلگر برجسته اماراتی در امور بین الملل وجود پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بار اضافی برای این کشورها دانست و تعطیلی آنها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال تلگرامی پایگاه عربی ۲۱، «عبدالخالق عبدالله» با بیان اینکه امارات متحده عربی توانایی دفاع از خاک خود را دارد، تاکید کرد: این کشور دیگر به حضور نظامی آمریکا در خاک خود نیازی ندارد.

وی افزود: «آنچه امروز امارات نیاز دارد، فقط خرید بهترین و پیشرفته ترین سلاح‌ها است، بنابراین زمان آن رسیده که درباره تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه فکر کنیم.»

این تحلیلگر اماراتی تصریح کرد: « این پایگاه‌ها دیگر یک دارایی استراتژیک نیستند، بلکه یک بار اضافی به شمار می‌روند.»

اظهارات این تحلیلگر اماراتی درحالی مطرح می‌شود که پس از حملات غیرقانونی و وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تغییراتی چشمگیر در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه خلیج فارس رخ داده است.

از یک سو، رویکرد جدید کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس مبتنی بر کاهش وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و همسایگی شکل گرفته است و از سوی دیگر، افکار عمومی در کشورهایی مانند امارات، عربستان، بحرین و قطر نیز به تدریج شاهد تحولی قابل توجه بوده است.

درحالیکه نخبگان و افکار عمومی در کشورهای منطقه خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، گفت وگوهای مستقیم و کاهش اختلاف‌ها و همچنین خواستار منطقه‌ای مستقل، باثبات و عاری از پایگاه‌های نظامی خارجی هستند، مردم این کشورها که سال‌ها شاهد حضور نظامی بیگانه در خاک خود بوده‌اند، امروز بیش از پیش به توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای برای تامین امنیت پایدار امیدوار شده‌اند.

تجربه نیز ثابت کرده که امنیت خلیج فارس تنها توسط کشورهای خود منطقه و بدون دخالت نیروها و قدرت های فرامنطقه‌ای تضمین می شود.

    • محمد خان IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      چرا آمریکایی ها باید اینجا نیرو داشته باشند؟ چه کشوری اعراب را تهدید میکند؟ ایران ؟خوب صلح کنند. مگر کشوری در اطراف آمریکا نیرو دارد؟چرا آمریکا این قدر در همه چیز دخالت میکند؟ چرا بفکر رفاه مردم خود نیست؟ مردمی که آن قدر احمق هستند که یک فرد فاسد قمارباز را انتخاب میکنند. در کئام کشور آزادی چنین است؟

