جوزف عون: مذاکرات با هدف توقف جنگ و اشغالگری اسرائیل انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با هیئت «جبهه حاکمیت» در کاخ بعبدا، گفت که مذاکرات دوجانبه توسط لبنان از طریق هیئتی به ریاست سیمون کرم انجام خواهد شد و هیچ کس در این ماموریت با لبنان شریک نخواهد شد یا جایگزین آن نخواهد شد.

عون هدف از مذاکره را توقف اقدامات خصمانه و پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی و استقرار ارتش تا مرزهای جنوبی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی دانست و مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با او، نهایت درک و پاسخگویی را نسبت به درخواست لبنان نشان داده است.

در حالی که محافل بین المللی و حتی رسانه های رژیم صهیونیستی آتش بس اعلام شده در لبنان را در نتیجه تلاش های دیپلماتیک ایران در مذاکرات اسلام آباد می دانند، دونالد ترامپ و دولت غربگرای لبنان مدعی شده اند که این آتش بس در نتیجه مذاکره با رژیم صهیونیستی به دست آمده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی چندین ماه گذشته با وجود آتش بس با لبنان که توسط دولت آمریکا تضمین شده بود، هرگز به توقف حملات موشکی و هوایی و زمینی خود علیه لبنان و رفع اشغالگری در مناطق جنوب تن نداد.

جوزف عون همچنین با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان دیدار کرد و با وی در مورد وضعیت عمومی منطقه در پرتو تحولات اخیر و تماس‌های دوجانبه رایزنی کرد.