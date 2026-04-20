الجزیره: پاشنه آشیل ترامپ در جنگ با ایران چه بود؟

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه نتوانست اهداف این رژیم و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه سقوط حاکمیت ایران را برآورده سازد، یکی از برجستهترین نقاط ضعف آن را آشکار ساخت که همان حساسیت فزاینده نسبت به هزینههای اقتصادی داخلی در آمریکا بود.
پایگاه خبری الجزیره در مقالهای در این خصوص میافزاید که بحران به وجود آمده پس از جنگ با ایران، محدودیتهای آمادگی ترامپ برای تحمل پیامدهای اقتصادی طولانیمدت در داخل کشور را نشان داد و با افزایش قیمت بنزین، تشدید فشارهای تورمی و کاهش محبوبیت داخلی ترامپ، این فشارها بیش از پیش گسترش پیدا کرد.
بر اساس این گزارش، جنگی که قرار بود به سرعت به اهداف خود برسد، به منبع فشار اقتصادی عظیم داخلی بر ترامپ تبدیل شد و او را وادار کرد تا مسیر دیپلماتیک را برای یافتن توافقی که پیامدهای آن را بر بازارها و مصرفکنندگان آمریکایی کاهش دهد، تسریع کند.
تحلیلگران معتقدند که ایران توانایی خود را در تحمیل هزینههای اقتصادی بر دولت ترامپ نشان داد. ایرانیها با بهرهگیری از موقعیت خود در تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی برای تجارت نفت در جهان، بحران انرژی جهانی بیسابقهای را به وجود آوردند.
بحران رکود اقتصادی در آمریکا
با وجود اینکه ترامپ بارها به طور علنی نگرانیهای مربوط به پیامدهای اقتصادی جنگ را کماهمیت جلوه داد، اما افزایش قیمت انرژی تأثیر منفی بر مصرف کنندگان آمریکایی گذاشت. هشدار صندوق بینالمللی پول در مورد خطرات رکود جهانی، چشمانداز اقتصاد بین الملل را تیرهتر از قبل نشان داد.
در این رابطه فشارها بر کاخ سفید برای یافتن راهی برای خروج از جنگ افزایش یافته است. لذا می توان گفت تهران به خوبی از کارت تنگه هرمز برای وادار کردن دولت ترامپ به بازگشت به میز مذاکره استفاده کرد. تحلیلگران معتقدند که چین و روسیه به عنوان مهم ترین رقبای آمریکا، ممکن است درس مشابهی بگیرند، مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است به زور نظامی متوسل شود، اما زمانی که هزینههای اقتصاد داخلی افزایش یابد، راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد.
رویترز به نقل از برت بروین، مشاور سابق سیاست خارجی در دولت باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا گفت که ترامپ دچار تنگنای اقتصادی شده و این یک نقطه ضعف در این جنگ است.
الجزیره می افزاید که تغییر ناگهانی رویکرد ترامپ در روز ۸ آوریل از حملات هوایی به دیپلماسی، پس از فشار بازارهای مالی و برخی از حامیانش، نشان می دهد که محاسبات داخلی، خواسته خود را به تصمیمات خارجی وی تحمیل کردند. پیامدهای اقتصادی این جنگ به بخشها و پایگاههای انتخاباتی حساس گسترش یافت. کشاورزان آمریکایی که یکی از مهمترین پایگاههای ترامپ را تشکیل میدهند، از اختلال در محمولههای کود آسیب دیدند و افزایش قیمت سوخت هواپیما نیز بر قیمت بلیطهای سفر تأثیر گذاشت.
به نوشته این گزارش، با نزدیک شدن به پایان آتشبس دو هفتهای، این سوال مطرح است که آیا ترامپ به توافقی دست خواهد یافت که اهداف او را محقق کند، یا آتشبس را تمدید خواهد کرد، یا به گزینه تشدید نظامی باز خواهد گشت؟
کارشناسان هشدار دادند که خسارات اقتصادی جنگ - حتی اگر به زودی متوقف شود- ممکن است ماهها و شاید سالها طول بکشد تا جبران شود.
الجزیره می افزاید که آمریکا مدعی شده به دنبال توافقی برای خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و انتقال آن به آمریکا است، اما تهران موافقت خود را با انتقال این مواد به خارج رد کرد. در همین حال آشوب طلبی ترامپ برای شورش های خیابانی علیه حاکمیت ایران با واکنش قاطعانه و منفی مردم این کشور مواجه شد و وی هیچ پاسخ مثبتی در این زمینه دریافت نکرد.
علاوه بر تمام اینها، تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ بدون هماهنگی با متحدان، نگرانی گستردهای را در اروپا و آسیا ایجاد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از گریگوری پولینگ، کارشناس امور آسیایی در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن، گفت: زنگ خطری که اکنون برای متحدان به صدا درآمده، این است که جنگ نشان داد که دولت آمریکا میتواند به طور نامنظم و بدون توجه زیاد به عواقب عمل کند.
اشتباهات محاسباتی
به نظر میرسد ترامپ در محاسبات خود در زمینه واکنش تهران به این حملات اشتباه کرد. وی تصور نمی کرد که ایران اهداف نظامی و اقتصادی آمریکا در کشورهای عربی منطقه را مورد هدف قرار دهد و پس از حملات آمریکایی صهیونیستی به زیرساختهای انرژی خود، تاسیسات انرژی وابسته به آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس را مورد حمله قرار داده و مهمترین گذرگاه دریایی منطقه یعنی تنگه هرمز را مسدود کند.
رویترز میافزاید که مقامات آمریکایی اذعان کردهاند که ترامپ به اشتباه فکر میکرد که جنگ یک عملیات محدود و سریع خواهد بود، اما این بار پیامدهای جنگ بسیار گستردهتر و سنگینتر از هر زمان دیگری بود.
این گزارش در پایان تاکید میکند که بحران اقتصادی کنونی میتواند پیامی نگران کننده برای متحدان واشنگتن در آسیا، مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان داشته باشد، مبنی بر اینکه ترامپ تنها به دنبال دستیابی به اهداف استراتژیک خود است و هیچ توجهی به هزینههای ژئوپلیتیک و اقتصادی تصمیمات خود بر شرکایش ندارد.
نظر شما