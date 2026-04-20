سردار تقوی: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است و ما به عنوان خدمتگزاران مردم ، راه امام راحل، امام شهید و شهدای والا مقاممان را با صلابت، ایمان و قوت ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه ما هرآنچه داریم از برکت خون شهداست، افزود: همه ما آرامش ، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهدا هستیم و بر خود وظیفه می دانیم که با تلاش و کوشش شبانه روزی، بیش از گذشته در خدمت مردم و به ویژه خانواده های معظم شهدا باشیم.

فرمانده انتظامی استان اردبیل در این دیدار ها، ضمن دلجویی از خانواده های معزز شهدا،با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل کرد.