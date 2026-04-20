۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

سردار تقوی: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است

سردار تقوی: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است

اردبیل- فرمانده انتظامی استان اردبیل در دیدار با خانواده شهدای مدافع امنیت گفت: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: شهادت موجب عزت و سربلندی انسان، خانواده و وطن است و ما به عنوان خدمتگزاران مردم ، راه امام راحل، امام شهید و شهدای والا مقاممان را با صلابت، ایمان و قوت ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه ما هرآنچه داریم از برکت خون شهداست، افزود: همه ما آرامش ، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهدا هستیم و بر خود وظیفه می دانیم که با تلاش و کوشش شبانه روزی، بیش از گذشته در خدمت مردم و به ویژه خانواده های معظم شهدا باشیم.

فرمانده انتظامی استان اردبیل در این دیدار ها، ضمن دلجویی از خانواده های معزز شهدا،با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل کرد.

کد مطلب 6806159

