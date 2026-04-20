سردار رادان: عملیات پیچیده دشمن با هماهنگی نیروهای مسلح خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: طرح نوروزی از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین اجرا شد و در این بازه زمانی بیش از ۶۰۰ میلیون تردد در جاده‌های کشور به ثبت رسید.

وی گفت: این میزان تردد از ۹ اسفند تا ۱۴ فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد قابل توجه سفرهای نوروزی است.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: با وجود این حجم بالای تردد، شاهد یک اتفاق مثبت بودیم و آن کاهش نزدیک به ۵۲ درصدی تصادفات در جاده‌های کشور است.

سردار رادان بیان کرد: آمار دقیق تلفات معمولاً توسط پزشکی قانونی اعلام می‌شود، اما با توجه به کاهش محسوس تصادفات، پیش‌بینی ما این است که میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی نیز کاهش یافته باشد.

اجرای روش‌های نوین در مدیریت ترافیک

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نوآورانه پلیس در مدیریت ترافیک اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار در محور تهران–پردیس، تجربه یک‌طرفه‌سازی دوطرفه مسیر را اجرا کردیم؛ به این معنا که هر دو لاین یک طرف از اتوبان به صورت یک‌طرفه برای تخلیه بار ترافیکی مورد استفاده قرار گرفت.

سردار رادان افزود: این اقدام که پیش از این سابقه نداشت، تأثیر قابل توجهی در روان‌سازی تردد داشت به‌طوری‌که زمان ماندگاری خودروها که ممکن بود تا ۶ ساعت طول بکشد، به کمتر از یک ساعت کاهش یافت.

وی تأکید کرد: این تجربه موفق نشان داد که استفاده از روش‌های نوین و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در مدیریت ترافیک ایفا کند.

وضعیت امنیتی مرزها و مقابله با تهدیدات

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین به وضعیت امنیتی مرزها اشاره کرد و گفت: در جریان تحولات اخیر، برخی از مقرهای انتظامی و مرزبانی در استان‌های مرزی مورد هدف دشمن قرار گرفت که هدف از این اقدامات، ایجاد بستر برای نفوذ اشرار، عناصر ضدانقلاب و وطن‌فروشان به داخل کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: با تغییر سریع تاکتیک‌ها و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، نیروهای انتظامی و مرزبانی توانستند این تهدیدات را به‌خوبی مدیریت کنند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندهند.

سردار رادان با تأکید بر پایداری نیروهای مستقر در مرزها گفت: با وجود حملات و فشارها، همکاران ما با استقرار در سنگرها و با آمادگی کامل، مأموریت خود را انجام می‌دهند و امنیت مرزها در شرایط کنونی قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی افزود: نیروهای مرزبانی با تجهیزات کامل در مرزها مستقر هستند و در کنار آن، یگان‌هایی از سپاه و ارتش نیز برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی حضور دارند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اقدامات نیروهای مسلح به‌ویژه برخورد با مقرهای ضدانقلاب در عمق، موجب شده است که این عناصر در حال حاضر بیش از هر چیز به دنبال حفظ جان خود باشند و امکان نفوذ و گسترش در داخل کشور را نداشته باشند. این هماهنگی و اقتدار میان نیروهای مسلح، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد امنیت کشور با قدرت و هوشمندی تأمین می‌شود.

زمین‌گیر شدن ۷۸ سارق با تیر پلیس

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اقدامات پلیس در شرایط خاص کشور اظهار کرد: در شرایطی که مردم درگیر دفاع و میدان‌داری هستند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست عده‌ای به خود اجازه تعرض به اموال مردم را بدهند. بر اساس قولی که پیش‌تر داده بودیم، با سارقان برخورد قاطع انجام شد و تاکنون بیش از ۷۸ نفر از سارقان با اقدام مسلحانه همکاران ما زمین‌گیر شده، دستگیر یا از چرخه جرم خارج شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: این پیام روشن پلیس است که در زمان جنگ، امنیت مردم خط قرمز ماست و هرگونه تعدی به اموال شهروندان با شدیدترین برخورد مواجه خواهد شد.

رصد و برخورد با عوامل ناامنی در فضای مجازی

سردار رادان در ادامه به اقدامات پلیس در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز حدود ۹۰۰ نفر که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کردند، شناسایی شدند و مورد رصد و نفوذ اطلاعاتی قرار گرفتند. از این تعداد، بیش از ۴۰۰ نفر که تصاویر و اطلاعات از محل‌های اصابت منتشر می‌کردند، دستگیر شدند.

وی با اشاره به نقش برخی عناصر در همکاری مستقیم با دشمن تصریح کرد: در میان این افراد، کسانی بودند که علاوه بر ارسال تصاویر، اقدام به ارائه گرا به دشمن می‌کردند و نتایج اقدامات خود را نیز منتشر می‌کردند که این افراد نیز شناسایی و بازداشت شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از برخورد با جریان‌های معاند در فضای مجازی خبر داد و گفت: بیش از ۷۰۰ نفر از عناصر فعال در جریان‌های سلطنت‌طلب که اقدام به فعالیت‌های ضد امنیتی می‌کردند، دستگیر شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

سردار رادان افزود: در حوزه مقابله با تجهیزات غیرمجاز نیز بیش از ۲۰۰ نفر که در زمینه استفاده و توزیع تجهیزات ارتباطی خاص فعالیت داشتند، دستگیر شدند.

دستگیری عناصر اغتشاشات و گروه‌های تروریستی

وی در ادامه به وعده قبلی پلیس درباره برخورد با اغتشاشگران اشاره کرد و گفت: این افراد فراموش نخواهند شد و در همین راستا، در جریان تحولات اخیر بیش از ۴۰۰ نفر از عناصر شناسایی‌شده در اغتشاشات دستگیر شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از دستگیری عناصر مرتبط با گروه‌های تروریستی خبر داد و تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۰۰ نفر از افراد مرتبط با سرویس‌ها و گروه‌های تروریستی شناسایی و دستگیر شدند.

کشف گسترده سلاح و تجهیزات جاسوسی

وی با اشاره به کشفیات گسترده در حوزه سلاح و تجهیزات گفت: در عملیات‌های انجام‌شده، بیش از ۳۰۰۰ قبضه سلاح کشف شد و همچنین مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی و سلاح سرد که قصد ورود به کشور را داشتند، ضبط شد. در همین رابطه بیش از ۶۱ هزار و ۲۰۰ نفر از متخلفان نیز دستگیر شدند.

سردار رادان ادامه داد: با تلاش‌های اطلاعاتی صورت‌گرفته، بیش از ۶۰۰۰ قلم تجهیزات جاسوسی که برای فعالیت‌های خرابکارانه وارد کشور می‌شد، شناسایی و توقیف شد و عوامل مرتبط با آن نیز دستگیر شدند. این تجهیزات شامل ردیاب‌ها، دوربین‌های مخفی، آشکارسازهای جاسوسی، سیم‌کارت‌های خاص، میکروفون‌های بسیار کوچک، دوربین‌های مداربسته خاص و تجهیزات پیشرفته ارتباطی بوده است.

خنثی‌سازی عملیات پیچیده دشمن

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به خنثی‌سازی یک عملیات دشمن اظهار کرد: هدف دشمن یک هدف بلند و پیچیده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، این اقدام متوقف و با شکست مواجه شد. این موفقیت حاصل هماهنگی میان یگان‌های تکاوری فراجا، نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه و ارتش بود. دشمن در این عملیات به شدت غافلگیر شد و در نهایت ناچار به عقب‌نشینی شد.

وی افزود: نخستین اصابت‌ها توسط نیروهای یگان تکاوری و با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگین انجام شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در متوقف کردن پیشروی دشمن داشت. این سطح از هماهنگی میان نیروهای انتظامی، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات، ضامن موفقیت در چنین عملیات‌هایی است.