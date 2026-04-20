۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

در بیانیه ای اعلام شد؛

هرگونه تعویق در اجرای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تخلف آشکار است

هرگونه تعویق در اجرای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تخلف آشکار است

اعضای هیئت‌علمی اعلام کردند: هرگونه ایجاد مانع، تأخیر یا تردید در اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی قابل پذیرش نیست و تخطی روشن از قوانین و مقررات کشور به شمار می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در خصوص اجرای مصوبه قانونی افزایش حقوق بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند:

باسمه تعالی

با آرزوی سلامت و سربلندی برای مردم ایران و اعتلای میهن عزیزمان،

استادان و پژوهشگران دانشگاه‌های کشور همواره نقش محوری در تولید علم، امنیت فناورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص و پیشرفت جامعه داشته‌اند. بسیاری از مدیران ارشد اجرایی و دیپلماتیک کشور نیز از میان همین استادان برخاسته‌اند. با این حال، متأسفانه سالیان متمادی (به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد) وضعیت معیشتی اعضای هیئت‌علمی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو بوده و تلاش‌های قانونی برای بهبود آن، گاه با مانع‌تراشی‌های بی‌مورد و معندانه مواجه شده است.

در تازه‌ترین مورد، با وجود تصویب افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی در اسفند ۱۴۰۴ توسط مراجع ذی‌صلاح (شورای حقوق و دستمزد و هیئت امنای مرکزی وزارت علوم و موافقت سازمان اداری استخدامی)، شایعاتی درباره‌ مانع‌تراشی برخی افراد یا سازمان‌ها برای اجرای این مصوبه شنیده می‌شود. این موضوع در حالی است که افزایش مذکور صرفاً بخش کوچکی از عقب‌ماندگی حقوقی سال‌های گذشته را جبران می‌کند و در مقایسه با افزایش تعرفه‌های بسیاری از خدمات و کالاها در همین مدت، رقم چشمگیری به شمار نمی‌رود.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور ضمن اعلام نگرانی عمیق از هرگونه توقف، تأخیر یا تفسیر سلیقه‌ای در اجرای این مصوبه‌ی قانونی، مراتب زیر را اعلام می‌دارد:

۱. هرگونه ایجاد مانع، تعویق یا تردید در اجرای کامل و پایدار این مصوبه، که منجر به صدور احکام حقوقی ناقص برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شده باشد، از سوی اعضای هیئت‌علمی غیرقابل پذیرش است و تخلف آشکار از قوانین و مقررات کشور محسوب می‌شود.

۲. افزایش حقوق مصوب باید ماهیتی دائمی و ساختاری داشته باشد، نه موقت، مشروط یا منوط به عوامل مبهم. نظام پرداخت حقوق اعضای هیئت‌علمی، مشابه سایر اقشار جامعه، باید به‌گونه‌ای باشد که به‌طور منظم و متناسب با نرخ تورم بازبینی شود.

۳. باید در نظر داشت شغل هیئت‌علمی‌ها صرفا یک شغل کارمندی نیست و پایه‌های همکاران‌علمی، سنواتی نیست و بر حسب امر مهم پژوهش و کارهای طاقت‌فرسای علمی صورت می‌پذیرد که توقف در این امر توقف چرخه‌ی علم و فناوری و پیشرفت جامعه و آینده‌ی کشور است.

۴. از ریاست جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با صیانت از مصوبه‌ای که خود پس از بیش از یک سال پیگیری و بررسی تصویب و نهایی کرده‌اند، مانع کارشکنی‌ غیرقانونی، فراقانونی و سلیقه‌ای در اجرای آن شوند. به‌طور کلی و به‌ویژه در شرایط خطیر موجود که جامعه بیش‌از هر زمانی نیاز به صدای واحد و انسجام درونی دارد، شایسته نیست که جامعه نخبه دانشگاهی، که یکی از ستون‌های مهم انسجام ملی است، برای احقاق حقوق قانونی خود ناچار به اقداماتی فراتر از صدور بیانیه (مانند تحصن، تجمع یا اعتصاب) سوق داده شود.

ما استادان دانشگاه با همبستگی مضاعف، بر حق قانونی خود برای برخورداری از معیشت شایسته و پایبندی مسئولان به قوانین مصوب تأکید می‌کنیم.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور

فروردین ۱۴۰۵

زهرا سیفی

    • بنیامین نره ئی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      با سلام. جای تعجب دارد سازمان برنامه و بودجه پایبند به مصوبات مجلس و دولت نباشد. عقاید فردی بر قانون ارحجیت داشته باشد !!!!!
      • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
        فقط اعضای هیئت علمی زندگیشون سخته؟!
    • علی IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      این افزایش حقوق هیات علمی به ازای جبران حقوق در زمان دولت روحانی است که خیلی مواقع بقیه مشاغل ۲۰ یا ۳۰ درصد اضافه می شد هیات علمی ۸ یا ۱۰ درصد اضافه میشد
    • علی IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      در چندسال اخیر و با اجرائی شدن افزایش پلکانی حقوق ها، حقوق کارمندان لیسانسه با مدرک از موسسات غیرانتفائی که بار اضافی هم روی دانشگاه ها هستند برابر با حقوق یک استاد شد کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد؟تازه با این افزایش اخیر بخشی از این عقب ماندگی ما جبران می شود. افتخار در همه حوزه ها از تولید واسکن و دارو گرفته تا صنایع و نظامی همه بخاطر رشادت های اعضای هیات علمی هست.
    • مریم کریمی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      ایجاد نارضایتی در اساتید آیا ثمره ای جز دلسرد کردن آنها دارد؟ چرا در وضعیت جنگی باید سازمان برنامه و بودجه از اجرای یک قانون جلوگیری کند؟
    • علی بخشی زاده IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه قانون را زیرپا گذاشته و با این قانون شکنی تمام اساتید را به واکنش واداشته تا جایی که امکان تعطیلی کلاسها و... وجود دارد.
    • حسین IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      سلام. چرا تمرکز انتشار اخبار و پیگیری مسائل فقط معطوف به دانشگاه های دولتی است؟ در این میان دانشگاه ازاد چه می شود؟ ایا اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد جز جامعه علمی کشور و در کل شهروند محسوب نمی شوند؟ من تا به امروز ندیدم خبری با محتوای پیگیری وضعیت اساتید دانشگاه ازاد و مطالباتشان منتشر کنید. حقوق اساتید دانشگاه ازاد از کارمندان دانشگاه های دولتی کمتر است. اما اصلا به نظر میاد ما اساتید دانشگاه ازاد کلا به فراموشی سپرده شدیم.
    • نیما IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      نسبت کارمند به هیات علمی طبق قانون یک به دو است اما متاسفانه در وزارت علوم، کارکنان بیش از دو برابر اعضای هیات علمی هستند و‌همین مساله باعث مشکلات بودجه ای در وزارت علوم شده است. از طرفی همین کارکنان دائما تلاش می کنند مانع افزایش حقوق نخبگان کشور بشوند.
    • حسین IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      تنها اخباری که از دانشگاه ازاد منتشر می شود یکسری اخبار کلی است و مطالبه کاهش شهریه!!!! مطالبات اساتید دانشگاه ازاد و وضعیت معیشتشون هیچ وقت موضوع بحث هیچ رسانه ای نیست
    • حدیثه موسوی IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      واقعا شرایط اعضای هیئت علمی اسف بار است. هیئت علمی تازه استخدام که در بهترین حالت در ۳۵ تا ۴۰ سالگی استخدام شده، در اوج تورم با حقوق ۳۰ تومنی چه کار کند؟ از صبح تا شب درگیر تدریس و پژوهش و کار اداری هستیم در نهایت با ۳۰ تومن نمی دونیم اجاره بدیم یا مایحتاج زندگی تهیه کنیم یا هزینه های تحصیل فرزند را پرداخت کنیم؟!
      • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
        استادیار پایه 8 دانشگاه ازاد دریافتی خالص 31 میلیون بعد از 12 سال تحصیل تا مقطع دکترا.....
    • محمود IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      با سلام جای تعجب دارد بعد از کلی تاخیر در صدور این قانون ( که تازه بخش ناچیزی از عقب ماندگی حقوق به خاطر افزایش پلکانی سالهای قبل را جبران میکند)، بدون اینکه حقوقی واریز شود، زمین و زمان را خبر کرده اند و هر کسی به خود اجازه دخالت و اعلام نظر میکند، اما در این سالها کسی از دریافتی یک فوتبالیست که بعضا سیکل هم ندارد و سالی بیش از صد میلیارد پول دریافت میکند حرفی به میان نمیاورد.
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      خیلی از کارمندان بدون استفاده ار مرخصی و در زمانی که باید سر کار باشند و به ارباب رجوع پاسخگو باشند می روند تحصیل می کنند و مدارک تحصیلی خودشان را نیز در حقوق خودشون اعمال می کنند. ابن کار غیر قانونی است. چه کسی باید به این بی قانونی پایان دهد؟
    • رضا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      سلام. در اینکه حقوق اعضای هیات علمی مناسب نیست شکی نیست. اما به نظرم این افزایش حقوق در بدترین زمان و به بدترین شکل اجرا شده است. اعمال این افزایش برای همه اساتید دلیلی نداشت. وزارت علوم باید طبق شاخصه هایی اساتید برتر و نخبه که عملکرد موثری در حوزه پژوهش و فناوری و حل مشکلات کشور دارند شناسایی می کرد و افزایش حقوق را برای این افراد اعمال می کرد. اما کاری که انجام شده این است که همه به یک چشم دیده شده اند. حتی اساتیدی که رکود علمی دارند و پژوهش قابل اعتنایی ندارند مشمول این افزایش حقوق شده اند.
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      اعضای هیئت علمی چه کار میکنند که این همه پول بگیرند؟

