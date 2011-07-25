دست های کوچکی که بسوی خدا دراز شدند/ ترس از رئیس جمهور تا سربلندی مادر!

به گزارش خبرنگار مهر، دست های کوچک دعا، دست های پر مهری است که رو به آسمان گشوده شده وحق را با لحن کودکانه و خلوص بچگانه به ملکوت فریاد می زند و به یقین که این دعاها در درگاه حضرت جانان جان می گیرد و در این عالم ناسوتی به حقیقت می پیوندد.

جشنواره دست های کوچک دعا از سال 85 آغاز به کار کرده و در طول این سال ها دعای کوچکان بزرگ اندیش بسیاری استجابت شده است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در آیین اختتامییه این جشنواره گفت: تعداد دعاهایی که به دبیرخانه جشنواره رسیده بود 25 هزار و 220 اثر بوده که از این تعداد 710 دعا برای داوری انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد 70 اثر توسط هیئت داوران به مرحله گزینش نهایی راه یافتند و از این بین نیز 25 دعا به عنوان دعاهای برگزیده اعلام می شوند.

شهرام خدایی افزود: در واقع این جشنواره موجب شده تا 25 هزار و 220 بار دست های کوچک دعا به سوی خداوند بلند شود که این اتفاق بار معنوی عظیم و زیبایی در سراسر میهن عزیزمان داشته که شاکر این موضوع هستیم.

دبیر ششمین دوره جشنواره دستهای کوچک دعا با اشاره به اسامی هیئت داوران این دوره گفت: مصطفی رحماندوست، شاعر بنام و دوست دیرین کودکان، عبدالمجید نجفی نویسنده و کارشناس ادبیات، حجت الاسلام محمد اسماعیلی پژوهشگر و کارشناس دینی، علیرضا سالمی نیک معاون فرهنگی هنری امور استان های حوزه هنری کشور، امیر حسین فردی رمان نویس، سردبیر «کیهان بچه ها» و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری کشور و شهرام خدایی دبیر جشنواره و سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی افراد حاضر در این هیئت بوده اند.

دعاهایی که برتر شدند/ از ترس رئیس جمهور تا سربلندی مادر

در آیین اختتامیه این جشنواره، 25 کودک بزرگ دل دعاهای خود را با تمام سادگی برای مردم حاضر در سالن خواندند.

از 25 نفر برگزیده ششمین جشنواره دست های کوچک دعا،20 نفر مورد تقدیر قرار گرفتند و از 5 نفر دیگر نیز به عنوان رتبه های اول تا سوم،‌تجلیل ویژه شد.

در این بین، ساغر خانوردیلو 9.5 ساله از شهرستان رزن استان همدان و پرستو ترابی 12 ساله از ارومیه به طور مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.

عطاالله حسین زاده 8 ساله از تبریز و مبینا رنجبر 8 ساله از شهرستان مشکین شهر استان اردبیل به طور مشترک رتبه دوم و هیرا اسفندیاری 6 ساله از تبریز مقام اول را به خود اختصاص دادند.

جالب ترین دعای این جشنواره مربوط به هیرای 6 ساله بود که مقام اول را نیز به خود اختصاص داد. او در دعای تحویل سال گفته بود: خدایا! من وقتی به دستشویی می روم با آب خیلی بازی میکنم و از ترس رئیس جمهور، دستانم را زیر آن می برم تا فکر کنند دستانم را می شویم. خدایا!‌مرا به خاطر این شیطونیام ببخش!

عطاالله حسینی هم که دوم شد چنین نوشته بود: خدایا کمک کن درس هایم را خوب بخوانم تا بتوانم سر مادرم را مثل سر زرافه بلند کنم!

محدثه جهانگیرزاده، 7 ساله از شهرستان اصلاندوز استان اردبیل چنین گفت: خدایا! من خیلی دوست دارم به مشهد برویم. خدایا خودت پدرم را یاری کن تا تمام قرض هایش را بدهد وشرمنده مردم و امام رضا (ع) نشود.آخر، من و پدرم به حرم آقا نذری هستیم و. . .

"بیا با اسباب بازی های من بازی کنیم"، دعای محمد صفاری، کوچکترین کوچک بزرگ اندیش درمیان برگزیدگان این جشنواره بود که با لحن شیرین کودکانه اش از خدا خواسته بود همبازیش باشد!

بر اساس این گزارش، در مراسم اختتامیه این جشنواره که همراه با برنامه های متنوعی از جمله اجرای سرود و پخش کلیپ همراه بود نفرات برتر به قرائت متن دعاهای خود پرداخته و جوایز خود را دریافت کردند .

مضمون اصلی اغلب دعاها، ظهور منجی عالم بشریت، سلامتی پدر و مادر، مشکلات مالی و آسیب های اجتماعی بود .

بر اساس این گزارش، بیشترین شرکت کنندگان در جشنواره از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، اراک ، کردستان و سمنان بوده است .

مهدی لزیری هنرمند عرصه تئاتر و متخصص ادبیات و هنر کودکان، علی بینش فعال فرهنگی کودکان و مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سید رضا علوی کارشناس امور تربیتی، روزنامه نگار و طنزپرداز و عضو هیئت علمی مراکز تربیت معلم، فاطمه نوروزی کارشناس فرهنگی کودک، زهرا کوهی کارشناس مذهبی و مشاور امور کودک و نوجوان، جواد کریم نژاد مدیر اجرایی جشنواره و حنانه منشی مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری آذربایجان شرقی اعضای هیئت انتخاب این جشنواره بودند .

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