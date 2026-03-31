حجت الاسلام مرادی: آینده ایران روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شهاب مرادی شامگاه سه شنبه در جمع مردم در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: من دزفول را دیدم و بمباران آن دوران را شنیدم، اما امروز شرایط متفاوت است. با قدرت موشکی و پهپادی که ارتش عزیز و نیروهای مسلح ما به دست آوردهاند، کسی نمیتواند ما را مسخره کند.
وی با اشاره به حضور نسل جوان در صحنه افزود: امروز وقتی صدای هواپیما در مازندران یا ایران میآید، بچهها میگویند ما کاری میکنیم که در آینده هیچ هواپیمایی بدون رصد و اصابت پدافند وارد ایران نشود. حسنتهرانیمقدمهای آینده، حاجیزادههای آینده و سید مجید موسویهای آینده، همین بچههایی هستند که کنار شما ایستادهاند.
کارشناس خانواده و فضای مجازی با تأکید بر لزوم وحدت ملی خاطرنشان کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد بخشی از امنیت ملی محسوب میشود. متأسفانه گاهی وحدت ملی و اتحاد کلمه را فراموش میکنیم. امروز زمان جنگ است، نه زمان اختلافات سیاسی. همه ما باید خود را مدیون رزمندگان و فرماندهان بدانیم.
مرادی با اشاره به شایعات منتشر شده درباره خانواده رهبری تصریح کرد: من با مردم حرف زدم و در کانالم نوشتم که آقا مجتبی نماز خوانده باشد یا ملاقاتی، هیچکدام از شما ندیدید ایشان کنار آقا بنشیند. این آقازادهها اینقدر بیادعا، متواضع و زاهدند که گاهی پشت در ورودی مینشینند. بسیاری از عکسهایی که امروز منتشر میشود، با هوش مصنوعی ساخته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر افزایش معنویت در شرایط جنگی گفت: ما در جنگیم و معنویت را باید افزایش دهیم. دعای توسل بخوانید، سوره فتح بخوانید، دعای چهاردهم و هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید. قدرت ما زیاد است، اما باید استغاثه به امام زمان (عج) را حتی در اوج قدرت فراموش نکنیم.
کارشناس خانواده و فضای مجازی در پایان ضمن دعا برای رهبر معظم انقلاب افزود: خدایا مشکلات اقتصادی، اعتیاد، بداخلاقی مرد در خانه، تأخیر در ازدواج و کمبچهدار شدن را با عافیت برطرف بفرما. خدایا این امشب را سرآغاز سرافرازی بینظیر تاریخی ایران قرار بده و این ملت و این رهبر عزیز را در پناه حسینت مصون و محفوظ بدا
