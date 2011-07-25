به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی در همایش روسای هیئتهای نظارت و دفاتر استانی شورای نگهبان، ضمن گرامیداشت ایام مبارک شعبان و توضیح فرازهایی از مناجات شعبانیه و با تأکید بر استقبال از ماه مبارک رمضان گفت: امیدواریم در روزهای باقیمانده ماه شعبان بتوانیم خود را برای ماه مبارک رمضان آماده کنیم .
دبیر شورای نگهبان گفت : طی این 32 سال، شورای نگهبان اقداماتی انجام داده است که امیدواریم مورد رضایت خداوند متعال باشد و لازم است با بررسی عملکرد گذشته اگر اشتباهی صورت گرفته است، برای جبران آن بکوشیم.
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، تصریح کرد: باید نسبت به آینده نیز هوشیار باشیم و اگر با وجود سعی و تلاش، لغزشی صورت گرفت و عمدی نبود، خداوند متعال با نظر عفو به آن مینگرد.
آیت الله جنتی با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی و به خصوص اهمیت انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید نقش خود را درست و دقیق انجام دهیم تا انتخابات بهتر از گذشته برگزار گردد.
وی افزود: این نظام برپایه شعائر الهی تشکیل شده است و باید با انجام درست وظایف خود، به تقویت نظام کمک کنیم تا انشاءالله رفتار ما مورد توجه خداوند و رضایت مردم و خانوادههای شهدا واقع گردد.
آیت الله جنتی با اشاره به اهمیت ولایت در آموزههای اسلامی گفت : همانگونه که از نماز و روزه انسان سئوال خواهد شد در خصوص ولایتپذیری انسان هم سئوال خواهد شد و اگر انسان در این خصوص مشکلی داشته باشد نماز و روزه انسان هم مقبول نخواهد بود.
دبیر شورای نگهبان در ادامه به تبیین علل دشمنی استکبار جهانی و برخی از عوامل آن، با سه نهاد ولایت، روحانیت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: دشمن برای از بین بردن مسأله ولایت و یا ناکارآمد ساختن آن تلاش میکند.
وی افزود: توطئه دیگر دشمن برخورد با روحانیت است و عوامل دشمن می کوشند روحانیت را منزوی سازند.
آیت الله جنتی گفت: دشمن با سپاه نیز دشمنی میکند چون سپاه را موجب تقویت نظام میداند.
آیت الله جنتی با تأکید بر اهمیت روشنگری گفت: به عنوان یک وظیفه شرعی و امر به معروف، باید برای روشن کردن مسائل و افزایش بصیرت مردم تلاش کرد. البته بصیرت مردم را باید کسانی بالا ببرند که خود بصیرت دارند و راه را پیدا کردهاند.
آیت الله جنتی تصریح کرد: برای برخی افراد و جریانها تنها رأی مهم است و میخواهند با افزایش رأی خود، برای صف آرایی در برابر ولایت و روحانیت اقدام کنند.
وی با اشاره به وقایع صدر اسلام و امدادهای الهی به مسلمانان در جنگ بدر افزود: باید با توکل به خداوند متعال و درخواست نصرت الهی تلاش کنیم و نتیجه امور را نیز به خداوند متعال تفویض کنیم .
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود : باید تلاش کنیم کار ما در امر نظارت بر انتخابات، وفق قانون و بدون اشتباه باشد و اگر دیگران هم دچار اشتباه میشوند با تذکر، آنها را به راه درست راهنمایی کنیم.
وی افزود: تایید بیجای افراد فاقد صلاحیت و یا رد صلاحیت نابهجای افراد، گناه است و باید به عنوان وظیفه شرعی، پاسخگوی عمل خود باشیم.
دبیر شورای نگهبان در پایان یادآور شد: اگر امور را به خدا واگذار کنیم خداوند ما را از خطا حفظ میکند.
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