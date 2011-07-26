دومین همایش بزرگداشت روز اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی‌ الدین اردبیلی به عنوان موسس نخستین سلسله ایرانی پس از اسلام است که با رسمی کردن مذهب شیعه و زنده کردن هویت ایرانی توانست کشورمان را به عنوان یک واحد سیاسی مستقل پس از 800 سال احیا و تثبیت کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری همایش روز اردبیل را تقویت و ایجاد هویت مشترک در رابطه با وحدت ملی برشمرد.

بهروز ندایی اضافه کرد: ایجاد شرایط لازم برای بهره برداری از نیروها و منابع انسانی، سرمایه‌های مادی و معنوی در استان برای رسیدن به رشد و توسعه، معرفی قابلیتها و ظرفیتهای فرهنگی و دینی اردبیل و... از دیگر اداف برگزاری این همایش است.

وی با اشاره به برنامه های اجرایی این روز افزود: برپایی نمایشگاه معرفی مفاخر و بزرگان استان تحت عنوان "دیار کهن" و نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای فرهنگی، هنری، علمی و تولیدی استان اردبیل از دیگر برنامه های این روز است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در حاشیه بزرگداشت این روز قرار است از تندیس مرحوم رحیم موذن‌زاده در میدان توحید اردبیل رونمایی شود.

مرحوم رحیم موذن‌زاده اردبیلی در سال 1304 در اردبیل به دنیا آمد و در سال 1384 بر اثر بیماری سرطان در تهران فوت کرد.

صدای اذان آن مرحوم مشهورترین و جاودانه‌ترین اذان عالم شیعه است که برای نخستین بار در سال 1334 و آخرین بار در سال 1356 ضبط شده و در شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون گوش‌نواز مومنان در هنگام نماز است.

استان اردبیل در شمال غربی کشور با یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت جزو شش استان قطب گردشگری کشور بوده و مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را همچون نگینی در خود جای داده است.

این مجموعه شامل تالارهای متعدد و مقابر شیخ صفی، شاه اسماعیل و شاه طهماسب و بزرگان سلسله صفوی است که در سال گذشته در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده و سند ثبت آن دوشنبه هفته گذشته طی مراسمی از سوی نماینده یونسکو به رئیس جمهور کشورمان اهدا شد.

در مراسم روز اردبیل دکتر ولایتی مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری، استاندار اردبیل و چند تن از محققان و پژوهشگران برجسته کشورمان حضور داشته و در مورد تاریخ اردبیل و نقش صفویه در احیای مذهب شیعه سخنرانی کردند.

چهارم مرداد ماه سالروز تاسیس دولت شیعی صفویه توسط شاه اسماعیل اول در سال 880 هجری شمسی در ایران مبنای "روز اردبیل" است.

