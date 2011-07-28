بندرگز صدرنشن لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور است

محمد جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تیم با درخشش دانشجویان واحد بندرگز در لیگ برتر فوتبال ساحلی به سومین برد پیاپی خود دست یافت.

سرپرست تیم ملوان بندرگز اظهار داشت: از سری بازیهای لیگ برتر فوتبال ساحلی، تیم ملوان بندرگز با حضور موثر دانشجویان واحد بندرگز محمد ایرجی، میثم لشکر بلوکی و علیرضا خسروی توانست در سومین بازی خود برابر تیم قدرتمند فردوسی مشهد با نتیجه 4 بر 1 به برتری دست یابد.

جهانشاهی افزود: تیم ملوان بندرگز در دو بازی قبلی خود نیز تیمهای فائز کاران ساری و ویژن تهران را به ترتیب با نتایج 9 بر 8 و 4 بر 3 شکست داده بود و در گروه یک از سه بازی خود صاحب 8 امتیاز و در رده اول جدول گروه یک قرار دارد.