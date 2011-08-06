اخذ مجوز توسط ورزشکاران برای عضویت در تیم های ورزشی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محمدرضا اکبر حلوایی در تشریح این خبر اظهارداشت: ورزشکاران تمامی رشته های ورزشی جهت ثبت قرارداد با تیم های ورزشی حتما باید مجوز فعالیت را از معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت اخذ کنند.

وی درباره روند صدور اخذ مجوز هیئت های ورزشی از سازمان وظیفه عمومی گفت: وظیفه عمومی استان پس از دریافت در خواست مجوز از سوی هیئت های ورزشی متناسب با شرایط مشمول اقدام به صدور مجوز مدت دار می کند که مدت این مجوز متناسب با وضعیت مشمول و حداکثر یکساله است.

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی افزود: برای مشمولانی که در سنوات مجاز تحصیل می کنند، مجوز یکساله صادر می شود.

سرهنگ حلوایی ادامه داد: همچنین مشمولانی که معافیت موقت بدون غیبت دارند مجوزی تا پایان مدت معافیت و حداکثر یکساله برایشان صادر می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای مشمولان دارای برگه اعزام بدون غیبت تا موعد اعزامشان مجوز صادر خواهد شد و ورزشکاران دارای کارت پایان خدمت و معافیت نیازی به دریافت مجوز نداشته و کارت آنان ملاک وضعیت خدمتی وی است.

معاون مشولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا تاکید کرد: از اول شهریور ماه ارائه هرگونه خدمات به ورزشکاران مشمول از جمله مجوز خروج از کشور منوط به ارائه مجوز مذکور است.

سرهنگ حلوایی خاطرنشان کرد: مجوز خروج از کشور ورزشکاران به طور متمرکز توسط مرکز عملیات سازمان وظیفه عمومی ناجا صادر می شود.