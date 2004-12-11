بزرگداشت حسين دهلوي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، پس از برگزاري بزرگداشت استاد ابوالحسن صبا، قرار است كه دي ماه امسال بزرگداشت حسين دهلوي با حضور وي در شيراز برگزار شود.

سال گذشته نيز مراسم مشابهي در نكوداشت استاد فرامرز پايور برگزار شد و اين برنامه در راستاي برگزاري بزرگداشت استادان موسيقي ايراني در شهر شيراز برگزار مي شود.



شايان ذكر است كه مراسم بزرگداشت استاد صبا نيز در روز پانزدهم آذرماه در تالار حافظ شيراز برگزار شد. در اين مراسم پس از پخش تكنوازي استاد صبا، هنرمندان شيرازي در دو بخش به اجراي موسيقي پرداختند. در قسمت اول آقاي " مرتضي قبوليان " به اجراي تكنوازي سه تار در آواز دشتي پرداخت.

در ادامه قطعات كاروان و تمرين دشتي اثر استاد صبا نيز، توسط وي اجرا شد. در بخش دوم نيز قطعات زنگ شتر، ساماني و بهارمست توسط آقاي مسعود غريب زاده با ساز سنتور به اجرا در آمد. عليرضا كواري نيز وي را با ساز تنبك همراهي كرد. همچنين پيام هايي از اساتيد علي تجويدي و همايون خرم به همين مناسبت قرائت شد.

