جشن پاکسازی میادین مین کردستان تا پایان سال جاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای جنگ تحمیلی هزار و 810 پایگاه آلوده به مین در استان شناسایی شده است که با تلاش نیروهای مومن و ایثارگر نظام، از این تعداد تاکنون هزار 500 مورد از پایگاه ها پاکسازی شده است و انتظار می رود که با توجه به اقدامات صورت گرفته جشن پاکسازی میادین مین تا پایان سال جاری در کردستان برگزار شود.

وی یادآور شد: از 310 پایگاه باقی مانده تا پایان سال 89، تاکنون تعداد 103 پایگاه در سال جاری به طور کامل پاکسازی شده است که عمده این پایگاه ها در شهرستان های سنندج، کامیاران و بیجار واقع شده اند و البته در حال حاضر نیز کار پاکسازی میادین مین همچنان ادامه دارد.

استاندار کردستان با اشاره به برنامه های آموزشی مقابله با این پدیده خطرناک اظهار داشت: برنامه های آموزشی مستمر و خوبی در سطح استان به ویژه در شهرستان های مرزی برگزار شده است و استان کردستان در زمینه تخصیص بودجه و اعتبار در راستای پاکسازی مناطق آلوده نیز با هیچ مشکلی روبرو نیست و تمام مسئولان و مدیران اجرایی استان آماده هرگونه همکاری با گروه های پاکسازی هستند.

شهبازی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه پس از پایان کار پاکسازی دیگر شاهد تلفات ناشی از مین در استان کردستان نباشیم، گفت: کاهش اثرات مخرب مین در استان کردستان از خواسته های اصلی مردم این خطه از ایران اسلامی به شمار می رود و انتظار می رود که روند پاکسازی همچنان ادامه داشته باشد.