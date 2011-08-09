دفاتر شهرستانی مهر کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان نصرالهی ظهر سه شنبه در جریان دیدار سرزده استاندار کردستان از دفتر خبرگزاری مهر در این استان اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان شهرستان ها و با حمایت تبلیغات اسلامی و فرمانداران تا پایان سال جاری دفاتر مهر در پنج شهرستان استان کردستان دایر می شود.

وی ادامه داد: خبرگزاری مهر در راستای توسعه فعالیت های کاری خود در استان کردستان برنامه های بلندمدت و کوتاه مدتی را تدوین کرده است و با توجه به نظر مساعد مسئولان این رسانه انتظار می رود که این برنامه ها با حمایت های هرچه بهتر مدیران استان جنبه عملیاتی پیدا کند.

سرپرست دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان یادآور شد: طی روزهای آینده نماینده خبری خبرگزاری مهر در شهرستان مریوان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و بعد از ماه مبارک رمضان نیز این کار در شهرستان بیجار انجام می شود که انتظار داریم فرمانداران شهرستان های مختلف، خبرگزاری مهر را برای اجرایی کردن این مهم در تمام شهرستان های کردستان همکاری کنند.

نصراللهی ضمن تقدیر از همکاری ها و حمایت های اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: دفتر خبرگزاری مهر در شهرستان های مختلف استان کردستان با همکاری و مساعدت تبلیغات اسلامی راه اندازی می شود و انتظار می رود که با این اقدام زمینه برای انعکاس هرچه بهتر نقاط قوت و ضعف استان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی فعالیت های دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان بیان کرد: خبرگزاری مهر از ابتدای مهر ماه سال جاری صاحب دفتر استانی شده است و با این اقدام فعالیت های این رسانه نیز گسترش یافته و هم اکنون روزانه به طور متوسط بیش از 15 خبر در حوزه های مختلف از این استان منتشر می شود.

سرپرست دفتر خبرگزاری مهر با اشاره به درخواست استاندار کردستان برای تسریع در راه اندازی زبان کردی در این رسانه یادآور شد: مسئولان و مدیران خبرگزاری مهر نیز جدیت لازم را برای اجرایی کردن این مهم دارند و امید است با همکاری استان راه اندازی زبان کردی تا دهه فجر سال جاری حنبه عملیاتی پیدا کند.

نصراللهی در پایان از حمایت های استاندار کردستان از تمام رسانه های جمعی این استان به ویژه خبرگزاری مهر تقدیر کرد و گفت: امید است که رسانه های جمعی نیز مدیران را در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت استان کردستان کمک کنند.

استاندار کردستان که با همراهی رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و سرپرست دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در استان در دفتر خبرگزاری مهر حضور پیدا کرده بود ضمن تبریک روز خبرنگار از کمک های بیشتر دولت به رسانه های جمعی استان خبر داد.