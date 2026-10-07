  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۷

حضور پرشور مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام

حضور پرشور مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام

اردبیل- اجتماع باشکوه مردم مشگین شهر، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی در حمایت از رزمندگان اسلام بود.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6971441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها