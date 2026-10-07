https://mehrnews.com/x3dgzk ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6971441 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ حضور پرشور مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام اردبیل- اجتماع باشکوه مردم مشگین شهر، جلوهای از وحدت و همبستگی در حمایت از رزمندگان اسلام بود. دریافت 4 MB کد مطلب 6971441 کپی شد مطالب مرتبط پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند سیب مشگینشهر در انتظار فرآوری؛ هدررفت محصول در نبود صنایع تبدیلی فیلمساز نوجوان مشگینشهری مدال برنز المپیاد کشور را کسب کرد مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت آبرسانی از نهرخاتون به مشگینشهر عملیاتی شد فریاد عهد با ولایت در اجتماعات پرشور اردبیل مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت پیشرفت ۳۵ درصدی بیمارستان ۵۲۰ تختخوابی اردبیل مشکینشهر با ۲۱ میلیمتر رکورددار بارندگیهای ۲۴ ساعت اخیر غارهای تازه کشف شده اردبیل شناسنامهدار میشوند برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی اردبیل
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