به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر سیما، با تشریح ابعاد و جزئیات طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، این اقدام را بخشی از برنامه مدیریت شهری برای حمایت از معیشت شهروندان در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: هدف شهرداری تهران این است که با ایجاد یک سپر مشخص، مانع از ورود تورم به سبد معیشتی مردم شود.

زاکانی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ممکن است ورود شهرداری به حوزه تنظیم بازار برای افکار عمومی با پرسش‌هایی همراه باشد، اظهار کرد: «شهرداری حداقلی» شهرداری‌ای است که صرفاً به رفت‌وروب و خدمات روزمره می‌پردازد، اما باید به سمت شکل‌گیری شهرداری‌ای حرکت کنیم که بتواند به عنوان بازوی عملیاتی مدیریت کشور و مدیریت شهری، در حوزه‌های مختلف به مردم خدمت‌رسانی کند.

شهردار تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مدیریت شهری گفت: اصل ۱۰۰ قانون اساسی درباره شوراها و مدیریت محلی ظرفیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است و شوراها محصولی همچون انتخاب شهردار و شکل‌گیری شهرداری دارند که می‌تواند به عنوان بازوی عملیاتی در اداره امور شهر ایفای نقش کند.

زاکانی ادامه داد: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با عنوان «مدیریت جامع شهری» در حال پیگیری است که بر اساس آن قرار است بخشی از امور به شهرداری‌ها منتقل شود تا بتوانند این مسئولیت‌ها را به نحو احسن اجرا کنند.

وی تأکید کرد: بنابراین، نقش شهرداری را نباید صرفاً در رفت‌وروب، حمل‌ونقل یا امور خدماتی محدود کرد، بلکه مدیریت شهری باید بتواند در حوزه‌هایی که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد، نقش‌آفرینی کند.

سابقه ورود شهرداری به حوزه معیشت مردم

شهردار تهران در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت شهرداری در حوزه عرضه کالا گفت: ورود شهرداری به موضوعات مرتبط با معیشت مردم موضوع جدیدی نیست.

وی با اشاره به شکل‌گیری میادین میوه و تره‌بار از سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: سازمان میادین دارای پشتوانه قانونی است و امروز در تهران ۳۱۶ میدان و بازار میوه و تره‌بار فعالیت می‌کنند.

زاکانی افزود: قیمت کالاها در میادین میوه و تره‌بار به طور میانگین حدود ۳۰ درصد با قیمت بازار اطراف تفاوت دارد و در برخی موارد این اختلاف به ۶۰ درصد نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم خرید خود را از میادین میوه و تره‌بار انجام می‌دهند، گفت: وقتی بخش قابل توجهی از مردم از این ظرفیت استفاده می‌کنند، ورود شهرداری به حوزه معیشت و تلاش برای ارائه کالا با قیمت مناسب، در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های مدیریت شهری قابل تعریف است.

چرا شهرداری تهران وارد طرح تثبیت قیمت کالا شد؟

زاکانی درباره علت اجرای طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: دلیل اصلی اجرای این طرح، شرایط اقتصادی کشور و تلاش دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن معیشت مردم است.

وی گفت: آمریکا جنگ اقتصادی را آغاز کرده و تلاش می‌کند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ما نیز متناسب با وظیفه‌ای که بر عهده داریم، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کردیم تا وارد میدان شویم.

شهردار تهران ادامه داد: امروز به توفیق الهی این طرح آغاز شده و تلاش می‌کنیم قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را به مدت شش ماه ثابت نگه داریم.سرپرستان خانوار می‌توانند متناسب با تعداد خانوار، خرید خود را انجام دهند و سازوکار طرح به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخگوی نیاز خانوارها باشد.

افزایش اقلام طرح از ۱۲ به ۱۵ قلم

شهردار تهران با اشاره به توسعه این طرح گفت: از آبان‌ماه سه قلم کالای دیگر نیز به مجموعه کالاهای مشمول طرح اضافه خواهد شد.

وی افزود: «مرغ، پنیر و رب گوجه» سه قلمی هستند که از آبان‌ماه به ۱۲ قلم کالای فعلی اضافه می‌شوند و در مجموع تعداد کالاهای مشمول طرح به ۱۵ قلم خواهد رسید.

زاکانی در تشریح اقلام موجود در این بسته نیز به کالاهایی همچون برنج، روغن، گوشت، شکر، سویا، حبوبات و ماکارونی اشاره کرد و گفت این بسته برای تأمین بخشی از نیازهای روزمره و اساسی خانوار طراحی شده است.

«تورم صفر»؛ هدف شهرداری برای سبد معیشت مردم

شهردار تهران با تشریح فلسفه طراحی این بسته گفت: امروز خانواده‌ها برای گذران زندگی به مجموعه‌ای از کالاهای اساسی نیاز دارند و در شرایط فعلی که تقابل با دشمن تشدید شده است، حمایت از معیشت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: ما این طرح را با عنوان «تورم صفر» دنبال می‌کنیم؛ یعنی تلاش کرده‌ایم یک سپر مشخص ایجاد کنیم تا تورم در حوزه این کالاها وارد زندگی مردم نشود.

زاکانی افزود: حتی اگر در این مدت نرخ تورم افزایش پیدا کند، تلاش شهرداری این است که آثار افزایش قیمت در این ۱۲ قلم کالا و پس از آن ۱۵ قلم کالا، به سبد خرید خانوارها منتقل نشود.

منابع مالی طرح از کجا تأمین می‌شود؟

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی اجرای این طرح و اینکه آیا شهرداری برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها مجبور خواهد شد از بودجه سایر حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل، ترافیک و پروژه‌های شهری بکاهد، گفت: اجرای این طرح قرار نیست باعث توقف یا کاهش فعالیت‌های دیگر شهرداری شود.

زاکانی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم در هر حوزه‌ای برای شهرداری یک منفعت محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر شهرداری در این حوزه هزینه‌ای هم انجام دهد، این هزینه در مسیر خدمت مستقیم به مردم است و از این جهت برای مدیریت شهری قابل قبول خواهد بود. اما این موضوع به معنای آن نیست که شهرداری از سایر مأموریت‌های خود عقب‌نشینی کرده است.

رکوردشکنی در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

زاکانی برای تشریح عملکرد شهرداری در سایر حوزه‌ها به اقدامات انجام‌شده در بخش حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: در هیچ دوره‌ای از مدیریت شهری، چنین سطحی از تقویت حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی انجام نشده است.

وی اظهار کرد: حدود ۸۳ درصد اتوبوس‌ها نوسازی شده‌اند و در ابتدای فعالیت مدیریت فعلی، تنها حدود ۸۶۰ اتوبوس فعال در شهر در حال گردش بود.

شهردار تهران افزود: امروز بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شده است و در کنار این موضوع، توسعه ناوگان برقی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: روز گذشته برای نخستین‌بار امکان ورود اتوبوس برقی سه‌کابین به بنادر جنوبی کشور فراهم شد و اتوبوس‌های برقی دوکابین نیز در حال توسعه هستند.

زاکانی با اشاره به خرید اتوبوس از داخل و خارج کشور گفت: در این حوزه یک بستر بزرگ برای خدمت‌رسانی ایجاد شده و مدیریت شهری تلاش می‌کند این روند را روزبه‌روز توسعه دهد.

شهردار تهران با بیان اینکه اجرای طرح تثبیت قیمت کالا را در تضاد با توسعه حمل‌ونقل عمومی نمی‌داند، اظهار کرد: معتقدم وقتی شهرداری در حوزه خدمت به مردم وارد می‌شود، برکت این کار به سایر اقدامات نیز می‌رسد و مسیرهای جدیدی برای خدمت باز می‌شود. اگر قرار باشد برای راحتی و رفاه مردم هزینه‌ای انجام شود، شهرداری این هزینه را می‌پذیرد.

پذیرش ریسک اجرای طرح «تورم صفر» از سوی شهرداری

زاکانی یکی از نکات مهم اجرای این طرح را پذیرش ریسک از سوی مدیریت شهری دانست و گفت: یک مدیر و مسئول باید در جایی که تصمیمی برای خدمت به مردم می‌گیرد، ریسک آن تصمیم را نیز بپذیرد.

وی افزود: ما این ریسک را پذیرفته‌ایم و اگر در جایی هزینه‌ای ایجاد شود، حتماً آن هزینه را خواهیم پرداخت.

شهردار تهران درباره شیوه تأمین مالی طرح نیز توضیح داد: استفاده از اعتبار شهرداری، تسهیلات بانک‌ها و ظرفیت‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تأمین مالی در نظر گرفته می‌شود، در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در بخش مربوط به واردات نیز منابع مورد نیاز تأمین می‌شود و از آنجا که کالاها با سرعت توسط مردم خریداری می‌شوند، منابع مالی نیز دوباره جایگزین خواهد شد.

خرید کالا به صورت سه‌ماهه برای تضمین عرضه شش‌ماهه

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت یک کالا طی سه ماه آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، شهرداری چگونه می‌تواند تعهد خود برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را اجرا کند، گفت: سازوکار تأمین کالا به گونه‌ای طراحی شده که خریدها به صورت سه‌ماهه انجام شود.

زاکانی توضیح داد: شهرداری در دوره‌های سه‌ماهه خریدهای خود را انجام می‌دهد و این فرآیند به شکل مستمر ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: در نخستین مرحله، میزان مشخصی از کالاها خریداری شده و در انبارها و سردخانه‌ها قرار گرفته است. همزمان با آغاز خرید مردم، خریدهای جدید نیز انجام خواهد شد تا زنجیره تأمین برای شش ماه استمرار داشته باشد.

خرید مستقیم و حذف واسطه‌ها

زاکانی درباره نحوه تأمین کالا گفت: شهرداری از طریق واردات و همچنین خرید از داخل کشور، با حذف واسطه‌ها، میزان مشخصی از کالاها را تأمین کرده است.

وی تأکید کرد: این میزان خرید به گونه‌ای نیست که کالا از بازار جمع‌آوری شود و فعالیت بازار و کسب‌وکارهای خصوصی تحت تأثیر قرار گیرد.

شهردار تهران گفت: بازار به فعالیت خودش ادامه می‌دهد و کسب‌وکارهای خصوصی همچنان کار خود را انجام می‌دهند؛ شهرداری نیز در کنار آنها، سازوکار خود را برای عرضه مستقیم کالا دنبال می‌کند.

وی افزود: امروز حدود ۱۵ هزار میوه‌فروشی در خارج از میادین و مراکز شهرداری فعالیت می‌کنند و این کسب‌وکارها نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شکستن حباب قیمت، هدف اصلی طرح «تورم صفر»

زاکانی هدف دیگر این طرح را ایجاد یک اهرم برای شکستن حباب قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: ورود شهرداری به بازار قرار نیست جایگزین فعالیت بخش خصوصی شود، بلکه هدف این است که یک اهرم برای کنترل حباب قیمت و ایجاد اثر مستقیم در زندگی مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: شهرداری با تأمین کالا و عرضه آن با قیمت مشخص، تلاش می‌کند اثر مستقیمی در هزینه‌های خانوار داشته باشد و همزمان با افزایش عرضه و حذف واسطه‌های غیرضروری، به کاهش فشار قیمتی کمک کند.

شهردار تهران درباره کالاهایی مانند شکر و روغن که دارای قیمت مصوب هستند، گفت: قیمت مصوب امروز مبنای عرضه شهرداری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: حتی اگر در آینده قیمت مصوب این کالاها تغییر کند، شهرداری کالاهایی را که در قالب این طرح عرضه می‌کند با همان قیمت مبنا در اختیار مردم قرار خواهد داد.

زاکانی افزود: در مورد برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی و سایر کالاهای مشمول طرح نیز خرید و تأمین به گونه‌ای انجام شده که امکان تثبیت قیمت برای شش ماه وجود داشته باشد.

عرضه برخی اقلام تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت میادین

شهردار تهران با اشاره به قیمت کالاهای عرضه‌شده در این طرح اظهار کرد: در برخی اقلام، قیمت فعلی عرضه‌شده از سوی شهرداری حدود ۴۰ درصد و در برخی موارد نزدیک به ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت میادین است.

وی تأکید کرد: این کاهش قیمت مربوط به قیمت فعلی کالاهاست و قرار است همین قیمت برای مدت شش ماه ثابت باقی بماند.

زاکانی گفت: بنابراین اگر در این مدت تورم افزایش پیدا کند، تلاش ما این است که اثر آن در زندگی مردم و در هزینه تهیه این اقلام وارد نشود.

ایجاد «سپر معیشتی» در برابر تورم

شهردار تهران در تبیین بیشتر اهداف این طرح گفت: آنچه شهرداری تهران دنبال می‌کند، ایجاد یک سپر مشخص برای حمایت از مردم در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

وی افزود: در شرایطی که فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی تلاش می‌کند هزینه‌های زندگی مردم را افزایش دهد، مدیریت شهری نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.

زاکانی تأکید کرد: طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی که از آبان‌ماه با اضافه شدن مرغ، رب و پنیر به ۱۵ قلم خواهد رسید، با هدف سبک کردن بار مردم و حمایت از معیشت خانوارها اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برای اجرای این طرح از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده، کالاهای مورد نیاز را تأمین و ذخیره کرده و همزمان با عرضه، خریدهای جدید را نیز انجام خواهد داد تا بتواند تعهد خود برای ثبات قیمت‌ها در یک دوره شش‌ماهه را عملیاتی کند.

شهردار تهران تأکید کرد: «تورم صفر» عنوانی است که برای این بسته انتخاب شده است؛ چراکه هدف اصلی آن این است که حتی در صورت افزایش تورم عمومی، فشار ناشی از افزایش قیمت این اقلام به سبد معیشت مردم منتقل نشود و خانوارها بتوانند بخشی از نیازهای اساسی خود را با قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی تأمین کنند.

شهردار تهران در ادامه تشریح جزئیات طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی، درباره نحوه تخصیص کالا به خانوارها و میزان خرید هر خانواده گفت: میزان تخصیص کالا بر اساس بعد خانوار تعیین می‌شود و خانواده‌های با تعداد اعضای مختلف، سهم متفاوتی از کالاهای مشمول طرح خواهند داشت.

زاکانی توضیح داد: برای نمونه، یک خانواده چهار نفره ماهانه می‌تواند ۸ کیلوگرم برنج، ۲ کیلوگرم گوشت، ۲ کیلوگرم سویا، ۴ کیلوگرم حبوبات، یک‌هزار و ۶۰۰ گرم روغن، یک کیلوگرم شکر، چهار بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی و چهار بسته خرمای ۶۰۰ گرمی خریداری کند.

وی افزود: این اعداد برای یک خانوار چهار نفره است و میزان سهمیه برای خانواده‌های با تعداد اعضای کمتر یا بیشتر، متناسب با بعد خانوار محاسبه خواهد شد.

شهردار تهران ادامه داد: در این طرح، خانواده‌ها در انتخاب کالا نیز اختیار دارند؛ به عنوان مثال برای برنج سه نوع مختلف در سامانه پیش‌بینی شده و سرپرست خانوار می‌تواند بر اساس نیاز و انتخاب خود، نوع برنج مورد نظر را مشخص کند.

اعتبار ماهانه بیش از ۹ میلیون تومان برای خانوار چهار نفره

زاکانی با اشاره به ارزش ریالی بسته معیشتی گفت: اگر یک نفر بهترین نوع برنج را انتخاب کند، مجموع ارزش بسته کالاهای اختصاص‌یافته برای او حدود ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان خواهد بود. بنابراین برای یک خانواده چهار نفره، این رقم به حدود ۹ میلیون تومان و اندکی بیشترمی‌رسد.

شهردار تهران تأکید کرد: در واقع ما بخشی از خوراک و نیازهای اساسی یک خانوار را تأمین می‌کنیم و خانواده می‌تواند بر اساس نیاز خود و به انتخاب خودش از این اعتبار استفاده کند.

زاکانی گفت: مهم این است که این قیمت تا شش ماه تغییر نکند و همان اعتبار و قیمت مبنا برای خانوار حفظ شود.

وی افزود: به عنوان نمونه، برای یک نفر حدود ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان، برای خانواده چهار نفره این رقم چهار برابر و برای خانواده پنج نفره پنج برابر خواهد شد و میزان خرید نیز بر همین اساس افزایش پیدا می‌کند.

خرید از طریق سامانه شهرزاد

شهردار تهران درباره نحوه استفاده شهروندان از این طرح گفت: سرپرستان خانوار برای مشاهده و استفاده از بسته «تورم صفر» باید به سامانه شهرزاد مراجعه کنند.

زاکانی با اشاره به سامانه‌های خدماتی شهرداری تهران اظهار کرد: در مجموعه شهرداری تهران دو درگاه اصلی برای ارائه خدمات ایجاد شده است؛ «شهرزاد» برای خدمات عمومی شهری و «شهریار» برای خدمات تخصصی شهرداری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای مثال، خدمات تخصصی همچون شهرسازی در سامانه «شهریار» قرار می‌گیرد و فرآیند غیرحضوری شدن خدمات شهرسازی نیز در حال تکمیل است و به‌زودی رونمایی خواهد شد. موضوعات مالی، اقتصادی و ملکی و سایر خدمات تخصصی شهرداری نیز در این درگاه ارائه می‌شود.

شهردار تهران ادامه داد: در مقابل، خدمات عمومی شهروندان در «شهرزاد» ارائه می‌شود و طرح «تورم صفر» نیز در همین سامانه در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

احراز برخط تعداد اعضای خانوار با کد ملی

زاکانی درباره فرآیند ثبت‌نام در این طرح توضیح داد: سرپرست خانوار تنها کافی است کد ملی خود را در سامانه وارد کند و نیاز به ارائه اطلاعات اضافی ندارد.

وی افزود: سامانه به صورت برخط به ظرفیت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی کشور که به عنوان پشتوانه سامانه شهرزاد مورد استفاده قرار گرفته‌اند، متصل می‌شود و مشخص می‌کند فرد مورد نظر ساکن تهران است یا خیر و بعد خانوار او چند نفر است.

شهردار تهران ادامه داد: پس از احراز اطلاعات، سهمیه و میزان خرید ماهانه خانوار در سامانه مشخص می‌شود؛ برای مثال اگر خانوار سه نفره باشد، میزان مشخصی برنج و تعداد مشخصی بسته ماکارونی برای او تعیین می‌شود و اگر خانواده پنج نفره باشد، میزان سهمیه نیز متناسب با تعداد اعضای خانواده افزایش پیدا می‌کند.

زاکانی تأکید کرد: تمام مقادیر و اطلاعات به صورت ساده و شفاف در سامانه نمایش داده می‌شود و شهروند می‌تواند با چند مرحله ساده، کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کند.

شهروندان امکان انتخاب کالا و شیوه دریافت را دارند

شهردار تهران گفت: پس از انتخاب کالاها، قیمت نهایی نیز در سامانه مشخص می‌شود و شهروند می‌تواند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت تعیین‌شده انتخاب و خریداری کند.

وی افزود: پس از نهایی شدن خرید، شهروندان سه امکان برای دریافت کالا خواهند داشت.

زاکانی توضیح داد: نخستین روش، دریافت کالا درب منزل است. در این روش، کالاهای خریداری‌شده توسط پیک به منزل شهروند ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: شهروند می‌تواند در کنار کالاهای مشمول بسته «تورم صفر»، کالاهای دیگری مانند میوه یا سایر اقلام مورد نیاز خود را نیز سفارش دهد و همه آنها را یکجا درب منزل دریافت کند.

شهردار تهران گفت: روش دوم این است که شهروند به صورت حضوری به مراکز تعیین‌شده شهرداری مراجعه کند و کالاهای خریداری‌شده را تحویل بگیرد.

عرضه حضوری در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند

زاکانی درباره مراکز عرضه حضوری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۸ میدان و مرکز میوه و تره‌بار برای ارائه این خدمات در نظر گرفته شده و همچنین ۱۸ فروشگاه شهروند نیز در این طرح مشارکت دارند.

وی افزود: این تعداد مراکز در ادامه افزایش پیدا خواهد کرد و در آبان‌ماه، تعداد مراکز و زیرساخت‌های ارائه خدمات توسعه خواهد یافت تا دسترسی شهروندان در مناطق مختلف تهران بیشتر شود.

شهردار تهران تأکید کرد: هدف این است که شهروندان بتوانند بر اساس انتخاب خود، یا کالا را درب منزل دریافت کنند یا به صورت حضوری به مراکز مشخص‌شده مراجعه کرده و خرید خود را تحویل بگیرند.

زاکانی با اشاره به یکپارچگی این شبکه گفت: تمام این مجموعه‌ها به یکدیگر متصل هستند و کیفیت کالاها نیز در این فرآیند یکپارچه خواهد بود.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره میزان همکاری دولت و اینکه آیا منابع مالی اجرای این طرح از سوی دولت تأمین شده است، گفت: دولت برای اجرای این طرح پولی پرداخت نمی‌کند و اساساً نیازی هم نیست که دولت منابع مالی آن را تأمین کند.

وی با این حال به پیگیری رئیس‌جمهور درباره اجرای طرح اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور هفته گذشته درباره آغاز این طرح از من سؤال کرد و در جریان روند اجرای آن قرار گرفت.

زاکانی افزود: در جلسه هیئت دولت نیز درباره این طرح و ابعاد آن بحث شد و رئیس‌جمهور دستور داد کمیته‌ای برای بررسی و پیگیری این الگو تشکیل شود.

شهردار تهران گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، کمیته‌ای پنج‌نفره برای بررسی و پیگیری این الگو تشکیل شده است و قرار است چند نفر دیگر نیز به این مجموعه اضافه شوند.

وی افزود: در ترکیب اولیه این کمیته، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای کشور و جهاد کشاورزی و شهردار تهران حضور دارند.

زاکانی ادامه داد: این مجموعه قرار است الگوی اجراشده در تهران را بررسی کند و امکان تعمیم آن به کل کشور را مورد ارزیابی قرار دهد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها آغاز شده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح در سطح کشور وجود دارد، اما برای پیشبرد آن نیاز است جلسات کمیته تشکیل شود و اعضا به صورت جدی موضوع را دنبال کنند.

زیرساخت شهرزاد قابلیت انتقال به سایر شهرها را دارد

شهردار تهران با اشاره به امکان توسعه این طرح در سایر شهرها گفت: زیرساختی که در تهران ایجاد شده، قابلیت انتقال به شهرداری‌های سراسر کشور را دارد.

زاکانی افزود: سامانه شهرزاد قابلیت انتقال به کل شهرداری‌های کشور را دارد و به بانک‌های اطلاعاتی نیز متصل است؛ بنابراین از نظر زیرساخت فنی، امکان اجرای چنین الگویی در سایر شهرها وجود دارد.

وی ادامه داد: البته برای اجرای طرح در شهرهای دیگر، باید شهرداری هر شهر به صورت جدی مسئولیت کار را بر عهده بگیرد و مدیریت اجرایی آن را دنبال کند.

شهردار تهران تأکید کرد: اگر شهرداری‌های سایر شهرها نیز مسئولیت این کار را بپذیرند و برای اجرای آن پای کار بیایند، این الگو قابلیت اجرا در سطح کشور را خواهد داشت.

زاکانی در ادامه با اشاره به ابعاد اجتماعی طرح تثبیت قیمت کالا گفت: این طرح با هدف حمایت از مردم و کاهش فشار اقتصادی طراحی شده و مجموعه مجری با جدیت و انگیزه در حال اجرای آن است.

وی افزود: هدف این است که در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای ناشی از آن، از افزایش فشار معیشتی بر خانوارها جلوگیری شود.

شهردار تهران گفت: «این طرح آمده است تا لبخند بر لبان مردم بنشاند» و مجموعه شهرداری تلاش می‌کند با تمام توان، مانع از آن شود که فشار اقتصادی ناشی از جنگ اقتصادی، زندگی مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد.

زاکانی در بخشی از سخنان خود به واکنش‌های مخالفان طرح نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از مخالفت‌ها از سوی افرادی مطرح می‌شود که خارج از کشور هستند و از آسیب دیدن مردم ایران ابراز نگرانی نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: از نگاه ما، این طرح یک سپر برای مردم است تا در برابر فشار اقتصادی آسیب کمتری ببینند و این الگو قرار است از تهران آغاز شود و در صورت فراهم شدن شرایط، به سایر شهرهای کشور نیز منتقل شود.

رصد مستمر اجرای طرح از طریق سامانه شهرزاد

شهردار تهران درباره میزان استقبال و اجرای عملیاتی طرح نیز گفت: شخصاً به صورت مستمر وضعیت سامانه شهرزاد و آمار مربوط به اجرای طرح را از مسئولان پیگیری می‌کند.

زاکانی اظهار کرد: به طور دائم با مسئولان سامانه در ارتباط هستم تا بدانیم چه تعداد شهروند وارد طرح شده‌اند، چه کالاهایی انتخاب شده و روند اجرای طرح چگونه پیش می‌رود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، روند استفاده از طرح رو به رشد است و شهروندان در حال مراجعه و انتخاب کالاهای مورد نیاز خود هستند.

شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: هرچه زمان می‌گذرد، فاصله میان قیمت ثابت کالاهای این طرح و قیمت بازار که تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد، بیشتر خواهد شد.

وی گفت: بنابراین همان اختلاف قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی می‌تواند در طول زمان افزایش پیدا کند و شهرداری نیز برای این شرایط خود را آماده کرده است.

«چشم‌روشنی» شهرداری تهران برای مادران دارای فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۵

زاکانی در ادامه این گفت‌وگو درباره بسته حمایتی شهرداری تهران برای مادران تهرانی نیز توضیح داد و گفت: شهرداری تهران برای مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، بسته حمایتی ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

وی افزود: این خدمت برای هر فرزند تا دو سال ارائه خواهد شد و هدف از آن، حمایت از مادران و فرزندانی است که به تعبیر شهردار تهران، «چشم‌روشنی» خانواده‌ها محسوب می‌شوند.

زاکانی تأکید کرد: از یک سو، نوزادان و کودکان خود شهروندان این شهر هستند و شهرداری وظیفه دارد به آنها خدمت کند و از سوی دیگر، مادران محور خانواده هستند و حمایت از مادران در واقع حمایت از خانواده است.

شهردار تهران درباره میزان حمایت مالی این بسته گفت: برای هر فرزند، ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به تعداد فرزندان خانواده، بسته‌های حمایتی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر خانواده‌ای سه فرزند مشمول این طرح داشته باشد، برای هر یک از آنها اعتبار جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

زاکانی ادامه داد: مادران می‌توانند با مراجعه به سامانه شهرزاد و ورود به بسته «چشم‌روشنی»، مشخصات خود و فرزندشان را ثبت کنند.

وی گفت: اطلاعات مادر و فرزند از طریق سازمان ثبت احوال استعلام می‌شود و پس از احراز شرایط، اعتبار مربوط به فرزند در کیف پول مادر فعال خواهد شد.

شهردار تهران افزود: این اعتبار به صورت ماهانه قابل استفاده است و مادر می‌تواند از آن برای خرید کالاهای مورد نیاز خود یا فرزندش استفاده کند.

زاکانی درباره نوع کالاهای قابل خرید با این اعتبار گفت: این اعتبار صرفاً محدود به یک کالای خاص نیست و مادر می‌تواند کالاها و ملزومات مورد نیاز خود یا فرزندش را خریداری کند.

وی افزود: شهرداری تهران همچنین در حال مذاکره و پیگیری برای آن است که کارخانه‌ها و تولیدکنندگان، ملزومات مورد نیاز نوزادان را مستقیماً عرضه کنند.

شهردار تهران ادامه داد: هدف این است که با حذف واسطه‌ها، قیمت کالاهای مورد نیاز نوزادان نیز شکسته شود و مادران بتوانند این محصولات را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.

بسته سلامت برای مادران و فرزندان

زاکانی در ادامه از اختصاص اعتبار برای استفاده از خدمات سلامت خبر داد و گفت: در کنار اعتبار خرید، مادران می‌توانند از خدمات مجموعه «شهر سالم» نیز استفاده کنند.

وی افزود: شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر ۱۹ مجموعه شهر سالم دارد که خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

شهردار تهران گفت: در این بخش، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار ماهانه برای استفاده از خدمات سلامت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای دهک‌های یک تا سه جامعه، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافی نیز پیش‌بینی شده است.

زاکانی همچنین از اختصاص اعتبار فرهنگی به مادران مشمول طرح خبر داد و گفت: در کنار بسته خرید و خدمات سلامت، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مادران می‌توانند از این اعتبار برای استفاده از خدمات و امکانات فرهنگی شهرداری بهره ببرند؛ از جمله امکان استفاده از سینماها و دیگر امکانات فرهنگی و گردشگری.

شهردار تهران تأکید کرد: این خدمات به مرور توسعه پیدا خواهد کرد و دامنه استفاده از این اعتبار فرهنگی نیز گسترده‌تر خواهد شد.

زاکانی در جمع‌بندی بسته «چشم‌روشنی» گفت: در مجموع، برای هر فرزند ماهانه حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای عموم مادران مشمول در نظر گرفته شده است و برای مادران دهک‌های یک تا سه، این میزان به حدود ۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

وی توضیح داد: بخش اصلی این اعتبار، یعنی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در قالب کیف پول برای خرید کالا در نظر گرفته شده است و مادر می‌تواند از آن برای تهیه اقلام مورد نیاز خود و فرزندش استفاده کند.

شهردار تهران افزود: در کنار این مبلغ، اعتبار خدمات سلامت و فرهنگی نیز قرار دارد و خانواده می‌تواند از مجموعه این خدمات بهره‌مند شود.

زاکانی گفت: حتی بخشی از کالاهای معیشتی مورد نیاز خانواده را نیز می‌توان با همین اعتبار خریداری کرد و برای استفاده از آن نیازی به پرداخت وجه جداگانه در زمان خرید نیست.

وی تأکید کرد: بسته «چشم‌روشنی» با هدف حمایت از مادران و فرزندان تهرانی و در راستای وظیفه مدیریت شهری برای پشتیبانی از خانواده طراحی شده است و شهرداری تهران تلاش می‌کند این خدمات را به شکل مستمر و متناسب با تعداد فرزندان مشمول ارائه کند.

شهردار تهران در ادامه گفت‌وگوی خود درباره طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی، با بیان اینکه بسته «تورم صفر» تنها یکی از برنامه‌های شهرداری برای حمایت از معیشت شهروندان است، از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های جدید در حوزه‌های معیشت، اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی خبر داد.

زاکانی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی پس از پایان دوره شش‌ماهه ادامه خواهد یافت و آیا امکان افزایش زمان اجرای آن وجود دارد، گفت: برنامه شهرداری صرفاً محدود به همین بسته نیست و در همان بسته نخست نیز چند اقدام دیگر در حوزه معیشت در حال اجراست.

وی افزود: هدف این است که مجموعه‌ای از اقدامات به صورت همزمان انجام شود تا فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها کاهش پیدا کند و خدمات شهرداری در حوزه معیشت به شکل گسترده‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی فروشگاه‌های شهروند

شهردار تهران با اشاره به یکی از اقدامات جدید شهرداری در حوزه عرضه کالا گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نیز در این مسیر وارد شده‌اند و از هفته گذشته ۵۰ درصد از سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند کاهش یافته است.

زاکانی توضیح داد: میانگین سود بازرگانی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند دریافت کنند، حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد است و شهرداری ۵۰ درصد از این سود را کاهش داده است.

وی ادامه داد: نتیجه این اقدام آن است که بسته به نوع کالا، قیمت تمام‌شده برخی کالاها برای عموم مردم حدود ۵ تا ۶، ۷ و در برخی کالاها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این بخش دیگر محدودیت سهمیه‌ای ندارد و مردم می‌توانند هر میزان که نیاز دارند، از فروشگاه‌های شهروند خرید کنند.

زاکانی از اقدام دیگری برای کاهش قیمت کالا و حذف واسطه‌ها خبر داد و گفت: شهرداری تهران در هفت منطقه شهر در حال ایجاد بازارچه‌هایی است که در آنها استان‌های مختلف بتوانند محصولات و کالاهای تولیدی خود را به صورت مستقیم عرضه کنند.

وی افزود: در حال حاضر پنج مرکز از این بازارچه‌ها آماده شده و از فردا برای تحویل و آغاز فعالیت در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند و پنج منطقه در مرحله نخست آماده بهره‌برداری هستند و دو منطقه دیگر نیز در ادامه آماده خواهند شد.

زاکانی ادامه داد: این بازارچه‌ها قرار است به صورت دائمی فعالیت کنند و تولیدکنندگان استان‌ها بدون واسطه محصولات خود را در تهران عرضه خواهند کرد.

عرضه مرغ ارزان‌تر از قیمت میادین

شهردار تهران با اشاره به قیمت برخی کالاها در این بازارچه‌ها گفت: برای نمونه، قرار است مرغ در این مراکز حدود ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شود، در حالی که قیمت مرغ در بازار حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان است.

وی افزود: حتی در مقایسه با میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران که مرغ در آنها حدود ۲۳۵ تا ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود، قیمت پیش‌بینی‌شده در این بازارچه‌ها حدود ۱۰ درصد پایین‌تر خواهد بود.

زاکانی تأکید کرد: دلیل این کاهش قیمت، عرضه مستقیم کالا از سوی تولیدکنندگان و حذف واسطه‌هاست و قرار است در این مراکز، محصولاتی مانند گوشت، برنج و سایر کالاهای تولیدی استان‌ها نیز عرضه شود.

وی اظهار کرد: این بازارچه‌ها پس از راه‌اندازی اولیه، حداقل سه ماه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت موفقیت، تجربه آنها توسعه پیدا خواهد کرد و به سایر مناطق شهر نیز گسترش می‌یابد.

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدامات را نباید صرفاً یک یا دو اقدام مقطعی دانست، گفت: شهرداری در حال ایجاد نوع جدیدی از خدمت در حوزه معیشت است.این طرح‌ها از هفت منطقه آغاز شده و پس از ارزیابی و کسب تجربه، به همه مناطق تهران توسعه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: در کنار میادین میوه و تره‌بار، این مراکز می‌توانند به عنوان محل عرضه مستقیم کالاهای تولیدی استان‌ها عمل کنند و امکان دسترسی شهروندان به کالاهای با قیمت مناسب‌تر را افزایش دهند.

زاکانی در پاسخ به این پرسش که پس از پایان شش ماه اول طرح تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالا چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: برنامه شهرداری این است که خرید کالا را به صورت سه‌ماهه و مستمر تکرار کند. با تداوم خریدهای سه‌ماهه، می‌توان برای دوره‌های بعدی نیز قیمت کالاها را از قبل مشخص کرد.

شهردار تهران توضیح داد: به عنوان مثال، در صورتی که در دوره بعدی مشخص شود قیمت تمام‌شده یک کالا پنج درصد افزایش پیدا خواهد کرد، همین میزان افزایش از ابتدا در قیمت‌گذاری دوره بعد لحاظ می‌شود. در این طرح، هدف کسب سود نیست و شهرداری اساساً یک ریال سود برای این بخش در نظر نگرفته است.

وی گفت: آنچه مبنا قرار گرفته، قیمت تمام‌شده کالا و ارائه آن به مردم با کمترین فشار ممکن است. در شرایطی که جنگ اقتصادی فشارهایی را بر زندگی مردم وارد کرده است، مجموعه‌های مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اجازه ندهند فشارهای اقتصادی، اقتصاد خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.

رونمایی از بسته سوم؛ «اشتغال و کار در خانه»

زاکانی در ادامه از رونمایی بسته جدید شهرداری در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: هفته آینده بسته سوم شهرداری تهران با محوریت اشتغال و «کار در خانه» رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مراکز کوثر اظهار کرد: شهرداری تهران اکنون حدود ۱۳۰ مرکز کوثر دارد که در این مراکز حدود ۴۳ هزار نفر از بانوان و فرزندان آنها مشغول فعالیت و تولید هستند.تولیدات این مراکز نیز در بخش‌های مختلف وارد بازار می‌شود و به مراکز و مجموعه‌های گوناگون عرضه می‌شود.

زاکانی ادامه داد: اما برنامه جدید شهرداری، یک گام فراتر از مراکز کوثر است و هدف آن این است که اقتصاد را به داخل خانه‌ها ببریم و از درون منازل، اقتصاد خانواده‌ها را تقویت کنیم.

شهردار تهران گفت: این طرح از حدود یک سال پیش در حال طراحی و پیگیری بوده و در مجموع شش زنجیره اقتصادی برای آن در نظر گرفته شده است که چهار زنجیره در مرحله نخست، هفته آینده رونمایی خواهد شد. این چهار زنجیره شامل پوشاک، گوهرسنگ و زیورآلات، اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق فرهنگی می‌شوند.

زاکانی توضیح داد: در این طرح، افراد ابتدا ثبت‌نام می‌کنند و محلات و ظرفیت‌های مورد نظر نیز اعلام خواهد شد. شهروندان می‌توانند بر اساس علاقه و توانایی خود انتخاب کنند که در کدام حوزه فعالیت داشته باشند.

وی افزود: افراد پس از ثبت‌نام و انتخاب حوزه فعالیت، مورد بررسی و مصاحبه قرار می‌گیرند و سپس به دوره‌های آموزشی و مراکز مهارت‌افزایی معرفی می‌شوند.

شهردار تهران گفت: افراد زیر نظر استادان و مربیان، مهارت لازم را فرا می‌گیرند و پس از آن امکانات اولیه مورد نیاز برای آغاز فعالیت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

از آموزش تا تولید، فروش و صادرات

زاکانی تأکید کرد: این طرح صرفاً آموزش یا واگذاری ابزار کار نیست، بلکه یک زنجیره کامل از ابتدا تا انتها برای آن طراحی شده است.

وی افزود: فرد پس از دریافت امکانات اولیه، فعالیت تولیدی خود را در خانه آغاز می‌کند و محصولات تولیدشده وارد چرخه اعتبارسنجی و نظارت می‌شوند.

شهردار تهران گفت: کیفیت محصولات به صورت مستمر بررسی و ارتقا پیدا می‌کند و پس از تأیید کیفیت، تولیدات وارد چرخه فروش می‌شوند.

وی ادامه داد: حتی برای انتهای این زنجیره نیز برنامه‌ریزی شده و امکان صادرات محصولات نیز در نظر گرفته شده است.

زاکانی هدف اصلی این طرح را تقویت اقتصاد خانواده عنوان کرد و گفت: برای مثال، یک مادر می‌تواند در ساعت‌هایی که امکان فعالیت دارد، بخشی از زمان خود را به تولید اختصاص دهد؛ همچنین فرزندان و دیگر اعضای خانواده نیز می‌توانند متناسب با توانایی خود وارد این چرخه شوند.

وی تأکید کرد: هدف این است که در شهر تهران، کسی بیکار نماند و در کنار آن، یک هویت اقتصادی جدید برای تهران ایجاد شود؛ تهران باید به سمت یک شهر مولد و دارای اقتصاد فعال حرکت کند.

بسته چهارم شهرداری؛ ورود به حوزه مسکن

شهردار تهران در ادامه از بسته چهارم شهرداری با محوریت مسکن خبر داد و گفت: این بسته نیز به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

زاکانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه زمین و توسعه شهری اظهار کرد: در کل کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار عرصه شهری و روستایی وجود دارد.قانون، دولت را مکلف کرده است که در چارچوب مشخص، ملحقات مورد نیاز شهرها را از حریم به محدوده شهرها اضافه کند.

شهردار تهران همچنین با اشاره به تکالیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: یکی از فرصت‌های مهم دولت برای ایجاد منابع مالی و ارائه خدمات، استفاده درست از همین ظرفیت قانونی است.

زاکانی اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۹۰۰ هزار هکتار ظرفیت برای الحاق به شهرها یا ایجاد شهرک‌های جدید در اختیار دارد.در صورت استفاده درست از این ظرفیت، می‌توان شهرک‌های نوین و سبز ایجاد کرد که از نظر مصرف انرژی و آب، حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر از شهرهای موجود مصرف داشته باشند.

شهردار تهران گفت: بر اساس محاسبات کارشناسی، اگر این ظرفیت با سرعت مشخصی مورد استفاده قرار گیرد و سالانه حدود پنج درصد از این ظرفیت فعال شود، می‌تواند سالانه حدود ۲ هزار همت عایدی برای دولت ایجاد کند.

زاکانی تأکید کرد: علاوه بر ایجاد منابع، توسعه این ظرفیت می‌تواند بر بازار مسکن نیز اثرگذار باشد و از شدت سوداگری در این بازار بکاهد.

شناسایی ۶۲۹ هکتار بافت ناپایدار و فرسوده در تهران

شهردار تهران با تشریح برنامه مدیریت شهری در حوزه مسکن گفت: اقدام شهرداری تهران صرفاً متکی به سیاست‌های کلان دولت نیست و مدیریت شهری نیز به صورت مستقیم وارد حوزه نوسازی و تولید مسکن شده است.

وی افزود: تهران حدود ۷۰ هزار هکتار وسعت دارد و شهرداری حدود ۶۲۹ هکتار از اراضی و لکه‌های شهری را در ۱۸ منطقه شناسایی کرده که ناپایدار و فرسوده هستند و به نوسازی نیاز دارند. برای این محدوده‌ها طرح تهیه شده و فرآیند اجرایی آنها دنبال می‌شود.

وی افزود: در حدود دو هفته آینده، عملیات اجرایی ۱۰ مورد از این مجموعه‌ها آغاز خواهد شد.با اجرای این پروژه‌ها، بخش‌هایی از شهر نوسازی و ایمن می‌شوند و سرانه‌های هفت‌گانه مورد نیاز نیز در داخل این لکه‌ها ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: ساختمان‌هایی که در این طرح ساخته می‌شوند نیز بر اساس الگوهای جدید ساختمانی و با رعایت استانداردهای مناسب مصرف انرژی طراحی خواهند شد و تلاش می‌شود ساختمان‌های سبز و کم‌مصرف در این محدوده‌ها شکل بگیرد.

زاکانی گفت: یکی از اهداف این پروژه‌ها این است که علاوه بر نوسازی و ایمن‌سازی شهر، بخشی از واحدهای تولیدشده با عرضه در بازار بتوانند به کاهش قیمت مسکن کمک کنند.

وی با اشاره به پروژه «خانه‌ریز» در منطقه ۵ اظهار کرد: در این پروژه ۷۲ واحد مسکونی به عنوان یک الگو عرضه شد که این واحدها با استقبال مردم مواجه شدند و به سرعت به فروش رسیدند.قیمت کارشناسی این واحدها حدود ۱۳۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت منطقه تعیین شده بود.

زاکانی تأکید کرد: قیمت‌گذاری بر اساس نظر کارشناس انجام شده است تا قیمت‌ها تحت تأثیر واسطه‌گری و سوداگری قرار نگیرد.

شهردار تهران یکی دیگر از محورهای بسته مسکن را توسعه مسکن اجتماعی و اجاره‌داری حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری تهران قصد دارد برای نخستین‌بار به شکل جدی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای نیز ورود کند.

وی افزود: شهرداری تهران در حال ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتواند پایه اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی را در شهر تقویت کند.

زاکانی با اشاره به وضعیت مستأجران در تهران اظهار کرد: حدود ۵۱ درصد خانواده‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند و خانوارها برای تأمین هزینه اجاره، بخش قابل توجهی از درآمد خود را هزینه می‌کنند.حتی اگر یک خانواده درآمد کافی داشته باشد، حدود ۶۷ درصد درآمد آن می‌تواند صرف هزینه اجاره** شود.

شهردار تهران گفت: علاوه بر فشار مالی، مستأجران هر سال با این نگرانی مواجه هستند که در زمان تمدید قرارداد، چه میزان افزایش اجاره‌بها به آنها تحمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: ایجاد ثبات و آرامش در بازار اجاره یکی از اهداف ورود شهرداری به این حوزه است و مدیریت شهری از دو هفته آینده اقدامات خود را در این زمینه آغاز خواهد کرد.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ

زاکانی در ادامه به اقدامات شهرداری تهران در بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری در جریان آسیب‌های واردشده به واحدهای مسکونی، مسئولیت بازسازی و نوسازی را پذیرفته و این کار را به صورت داوطلبانه دنبال کرده است.

وی با اشاره به آمار واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیب دید و در جنگ ۴۰ روزه یاد کرد، حدود ۵۱ هزار و ۴۷۰ واحد آسیب دید.

زاکانی با تأکید بر اینکه آسیب واردشده به خانه‌های مردم اقدامی علیه غیرنظامیان بوده است، گفت: با وجود این شرایط، شهرداری مسئولیت خود را پذیرفت و بر اساس یک الگوی مشخص، بازسازی و نوسازی را دنبال کرد.

وی افزود: بخش عمده امور مربوط به شهرداری در مسیر بازسازی و نوسازی انجام شده است و مواردی که هنوز باقی مانده، عمدتاً به خانواده‌هایی مربوط می‌شود که در موضوعات مختلف با یکدیگر به تفاهم نرسیده‌اند یا مسائل حقوقی و مالکیتی دیگری وجود دارد.

شهردار تهران گفت: در مواردی که خانواده‌ها در دوره بازسازی امکان سکونت در خانه خود را ندارند، شهرداری هزینه اجاره آنها را پرداخت کرده و پیش‌پرداخت اجاره نیز از سوی مدیریت شهری تأمین شده است.

وی افزود: علاوه بر این، برای خانواده‌های آسیب‌دیده، کمک‌هزینه‌ای در حدود ۴۵۰ میلیون تومان نیز در نظر گرفته و پرداخت شده است.

زاکانی تأکید کرد: هدف این است که خانواده‌های آسیب‌دیده در طول دوره بازسازی، تا حد امکان با آسیب مضاعف مواجه نشوند و مدیریت شهری بخشی از فشار ناشی از این شرایط را برعهده بگیرد.

برنامه شهرداری برای کاهش آلودگی هوا؛ توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها

شهردار تهران در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره برنامه مدیریت شهری برای فصل سرد سال و تشدید آلودگی هوا گفت: هدف اصلی شهرداری در این حوزه، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش میزان تردد خودروهای شخصی است.

زاکانی با اشاره به طرح رئیس‌جمهور درباره حضور بدون خودرو کارکنان ادارات در روزهای سه‌شنبه اظهار کرد: شهرداری تهران اعلام کرده است که می‌تواند تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را به صورت سرویس در اختیار ادارات قرار دهد.

وی افزود: این اقدام مشروط به آن است که خود ادارات نیز برای اجرای طرح همکاری کنند و کارکنان را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق کنند. این موضوع را در جلسه دولت نیز مطرح کرده‌ایم و شهرداری خود نیز از این طرح استقبال کرده و اجرای آن را از سه‌شنبه آغاز کرده است.

زاکانی تأکید کرد: هدف شهرداری این است که از برنامه دولت پشتیبانی کند تا طرح استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش تردد خودروهای شخصی به شکل مؤثرتری اجرا شود.

شهردار تهران در ادامه از ورود مدیریت شهری به مرحله جدیدی از برنامه‌های انرژی و حمل‌ونقل پاک خبر داد و گفت: علاوه بر توسعه اتوبوس‌های برقی و برقی‌سازی تاکسی‌ها، اکنون برنامه برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از آلایندگی شهر تهران مربوط به موتورسیکلت‌هاست و به همین دلیل شهرداری برنامه ویژه‌ای برای برقی کردن این بخش از ناوگان حمل‌ونقل در نظر گرفته است.

زاکانی گفت: شهرداری در این حوزه در حال انجام یک سرمایه‌گذاری قابل توجه است تا بتواند انضباط و دقت بیشتری در مدیریت منابع آلاینده و کنترل شرایط آلودگی هوا ایجاد کند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه مدیریت شهری این است که برقی‌سازی را از اتوبوس آغاز کرده، در حوزه تاکسی ادامه دهد و اکنون به سمت موتورسیکلت‌ها نیز گسترش دهد.