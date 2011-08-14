حذف سود بازرگانی سیگارهای وارداتی/ 900 میلیارد ضرر به اقتصاد سلامت

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از دیدگاه تصمیم گیران، حذف سود بازرگانی سیگارهای وارداتی با هدف کاهش واردات سیگار قاچاق صورت گرفته است. در حالی که نگاه ما به این موضوع، نگاه سلامت محور است.

وی توضیح داد: دوستانی که این تصمیم را گرفته اند، معتقدند که با حذف سود بازرگانی سیگارهای وارداتی از ورود سیگار قاچاق به کشور تا حدود زیادی جلوگیری می شود.

جاریانی با اعلام اینکه سود بازرگانی بابت هر نخ سیگار وارداتی 35 ریال بود که با این مصوبه دولت حذف شد، افزود: با توجه به واردات 26 میلیارد و 700 میلیون نخ سیگار وارداتی، رقمی در حدود 900 میلیارد ریال سود بازرگانی می شود که می توانست رقم قابل توجهی برای اقتصاد سلامت باشد.

وی با انتقاد از حذف سودبازرگانی سیگارهای وارداتی، گفت: ما معتقدیم قوانین مرتبط با واردات سیگار باید ارتقاء یابد و مالیات بر سیگار وارداتی نه تنها نباید حذف شود بلکه باید بیشتر هم شود.

عضو کمیته کشوری هم پیمانی در مبارزه با بیماریهای تنفسی تاکید کرد: با حذف سود بازرگانی سیگارهای وارداتی می ترسیم که عرضه رایگان سیگار مطرح شود.

جاریانی خواستار واکنش مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت در قبال این مصوبه شد و افزود: سود بازرگانی سیگارهای وارداتی می تواند به اقتصاد سلامت کمک کند و در برنامه های مبارزه با استعمال سیگار هزینه شود.