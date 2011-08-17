مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمیاندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه خود با تصوب بخش چهارم لایحه امور گمرکی مبنی بر نگهداری کالا در اماکن گمرکی ‏ماده 23، 24، 25 فصل اول و مبحث اول شامل انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا را به تصویب ‏رساندند.‏

با تصویب ماده 23 مقرر شد منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تاسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شد. هر جا ضرورت های تجاری ایجاب نماید. گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره - مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تاسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

به موجب ماده 24 تصویب شد مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمایند کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود مهلت توقف مرسولات پستی غیر تجاری تابع مقررات پست است.

در تبصره یک مقرر شد در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می نماید.

به موجب تبصره 2 ماده 24 مقرر شد چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبار خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

با تصویب تبصره 3 مقرر شد تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد کالا، متروکه نمی شود.

طبق تبصره 4 ماده 24 مقرر شد توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند.

با تصویب مبحث دوم مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی و به موجب ماده 25 مقرر شد مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهار نامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.

نمایندگان در تبصره یک ماده 25 مصوب کردند ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش "سیف" است که در اسناد خرید تعیین می گردد.در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 مقرر کردند در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبور دهنده است.

با تصویب تبصره 3 مصوب شد در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد خسارت وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود.

وکلای ملت در تبصره 4 ماده 25 مقرر کردند در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

در تبصره 5 هم مقرر شد چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبور خارجی از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.