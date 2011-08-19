به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه بهترین ایده برای طراحی و ساخت بازی ایرانی – اسلامی رایانه‌ای در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم در حال برگزاری است.

این مسابقه به منظور دریافت ایده و حمایت از سازندگان بازی‌های رایانه‌ای ایرانی – اسلامی در این دوره از نمایشگاه برگزار می‌شود و تاکنون نیز 18 ایده ثبت شده که از سوی هیئت داوری در بخش رسانه‌های دیجیتال در حال بررسی است.

از میان ایده‌های ثبت ‌شده، بهترین ایده انتخاب و در پایان نمایشگاه قرآن به نفر برتر یک لپ تاپ هدیه داده می‌شود،‌ ضمن آنکه موسسه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طراح ایده در بخش سخت‌افزار و نرم‌افزاری برای تولید این بازی حمایت خواهد کرد.

مسابقه دیگری نیز در بخش رسانه‌های دیجیتال نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود که بر اساس این مسابقه سوالات قرآنی میان بازدیدکنندگان توزیع شده و آنها جواب را به شماره 3000058 پیامک کرده و در پایان هر شب به قید قرعه جوایزی به برندگان داده می‌شود.

به گزارش مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم که در بخش رسانه‌های دیجیتال هر شب نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند تا پایان ماه مبارک رمضان در محل مصلای امام خمینی تهران دایر است.