فراخوان جشنواره مهدویت برای فعالان رسانه و فضای مجازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره ملی مهدویت و نخستین جشنواره بین‌المللی مهدویت با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و گفتمان مهدوی برگزار می‌شود و در این دوره، بخش فضای مجازی و رسانه به عنوان یکی از بخش‌های جشنواره، پذیرای آثار فعالان رسانه‌ای و مجازی خواهد بود.



این بخش با تمرکز بر تولید و انتشار محتوای مرتبط با مهدویت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است و فعالان این عرصه می‌توانند آثار خود را در قالب‌های تعیین‌شده برای حضور در جشنواره ارسال کنند.



بخش فضای مجازی و رسانه جشنواره در قالب‌های تیتر خبری، گزارش، مصاحبه و یادداشت برگزار می‌شود و صفحات و کانال‌های مجازی مهدوی نیز می‌توانند با ارائه فعالیت‌های خود در بخش کنشگری فضای مجازی در این رویداد مشارکت داشته باشند.



بر اساس فراخوان منتشرشده، آثار و فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی باید در چارچوب موضوعات تعیین‌شده جشنواره تولید و منتشر شده باشند و علاقه‌مندان می‌توانند متناسب با قالب فعالیت خود در این بخش حضور پیدا کنند.



موضوع مهدویت در شبکه‌های اجتماعی یکی از محورهای بخش فضای مجازی و رسانه این جشنواره است و تولید محتوای مرتبط با این حوزه و بازتاب آن در بسترهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.



مهدویت و بازگشت به معنویت نیز از دیگر موضوعات تعیین‌شده برای ارسال آثار است و فعالان رسانه‌ای می‌توانند تولیدات خود را با تمرکز بر این موضوع در جشنواره ارائه کنند.



انعکاس فعالیت‌های جوانان و دانشجویان در زمینه مهدویت از دیگر محورهای این بخش اعلام شده است تا فعالیت‌های مرتبط با این حوزه در قالب‌های رسانه‌ای و فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.



ترویج فرهنگ مهدویت، نسل جوان و باورمندی به مهدویت و همچنین مهدویت و چالش‌های فکری نسل جوان نیز در شمار موضوعات اعلام‌شده برای بخش فضای مجازی و رسانه جشنواره قرار دارد.



فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی تا پایان آذرماه سال جاری فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در پنجمین جشنواره ملی مهدویت و نخستین جشنواره بین‌المللی مهدویت ارسال کنند.



علاقه‌مندان برای ثبت آثار و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه جشنواره به نشانی mahdaviatfest.ir مراجعه کنند و جزئیات مربوط به بخش فضای مجازی و رسانه را در صفحه اختصاص‌یافته به این بخش دنبال کنند.



همچنین اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با جشنواره از طریق پیام‌رسان ایتا به نشانی mahdaviatfest_ir انجام می‌شود و فعالان این عرصه می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این مسیر نیز اقدام کنند.