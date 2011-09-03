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۱۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

با حکم استاندار کردستان/

شهردار جدید دیواندره منصوب شد

شهردار جدید دیواندره منصوب شد

سنندج - خبرگزاری مهر: با حکم علیرضا شهبازی استاندار کردستان مرتضی سنندجی به عنوان شهردار جدید دیواندره منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی به پیشنهاد شورای اسلامی شهر دیواندره در حکمی مرتضی سنندجی را به سمت شهردار این شهر منصوب کرد.

در حکم شهبازی خطاب به شهردار جدید دیواندره آمده "امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی بر مبنای اصول چهارگانه دولت جمهوری اسلامی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور و با استفاده از کلیه امکانات موجود، در جهت توسعه و عمران شهری گام برداشته و در حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی با هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولان محلی در ایفای کامل مسئولیت های محوله کوشا باشید.

پس از آنکه شورای اسلامی شهر دیواندره شهردار سابق این شهر را استیضاح کرد، دیواندره نزدیک به دو ماه است که شهردار ندارد و قرار است که مراسم معارفه شهردار جدید این شهر طی روزهای آینده برگزار و سنندجی فعالیت های خود را دیواندره آغاز کند.

کد مطلب 1397790

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