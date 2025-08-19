به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور ابلاغی از سوی آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، ایوب قادری به عنوان شهردار دیواندره منصوب شد.

در حکم انتصاب شهردار دیواندره آمده است: با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر دیواندره و به استناد ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با آخرین اصلاحات و الحاقات، به موجب این ابلاغ، جنابعالی را به سمت شهردار دیواندره منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم انتصاب آمده: امید است با اتکال به خداوند منان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مرتبط و لحاظ نمودن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و در مؤید باشید.