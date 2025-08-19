  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

شهردار دیواندره منصوب شد

دیواندره- آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، ایوب قادری را به عنوان شهردار دیواندره منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور ابلاغی از سوی آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، ایوب قادری به عنوان شهردار دیواندره منصوب شد.

در حکم انتصاب شهردار دیواندره آمده است: با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر دیواندره و به استناد ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با آخرین اصلاحات و الحاقات، به موجب این ابلاغ، جنابعالی را به سمت شهردار دیواندره منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم انتصاب آمده: امید است با اتکال به خداوند منان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مرتبط و لحاظ نمودن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و در مؤید باشید.

کد خبر 6565265

