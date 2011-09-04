فیلسوف 76 ساله «ساحل خورشید» را رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجموعه شعر «محمد رضا حکیمی» با عنوان «ساحل خورشید» از سوی انتشارات علمی فرهنگی «الحیاة» منتشر شد.
این مجموعه شعر به دو زبان فارسی و عربی و با مقدمه امیر مهدی حکیمی و در 348 صفحه و در 2500 نسخه منتشر شده است.
این کتاب با 18 غزل آغاز و در ادامه با 9 قصیده، یک مثنوی، 14 رباعی، سه مدیحه، سه مرثیه، یک توسل و سه شعر نیمایی ادامه مییابد و در ادامه نیز با دو قصیده با نامهای «دلیل راه» و «منشور تشیع» به پایان میرسد.
فصل دوم این کتاب به اشعار عربی اختصاص دارد و شامل «الوهیج» که در استقبال از قصیده عینیه ابن سینا و پاسخ به یکی از سئوالات وی سروده شده است و نیز «نغمات الاشواق» مسمطی در مدح اهلبیت اطهار(ع) علیالخصوص امام رضا (ع)، «دموع علی سفح» بدیعیه مهدوی و قصاید «مطرانیه»، «تفکیکیه» و «استادیه» و «المنطق المنظوم» میشود.
موضوع غالب اشعار یادشده در هر دو بخش از این کتاب نیز عدالت و تفکیک است.
بنا بر اعلام مقدمه این اثر، برخی از اشعار این کتاب پیش از انتشار از حیث ساختار به تایید بدیعالزمان فروزانفر، امیری فیروزکوهی و علامه حائری سمنانی نیز رسیده است.
محمدرضا حکیمی، متفکر و نویسنده ایرانی و اسلامی است که کتاب الحیاة وی در رابطه با اقتصاد اسلامی از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسلام برخوردار است.
حکیمی متولد 1314 و از طرفداران مکتب تفکیک شمرده میشود و مرحوم دکتر علی شریعتی نیز وی را به عنوان وصی خود برای هرگونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود.
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