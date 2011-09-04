کمبود آب بزرگترین معضل مناطق روستایی دماوند است

موسی بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به کمبود آب در کشور و به خصوص شهرستان دماوند، باید مردم و کشاورزان استفاده بهینه از منابع آبی را به کار بگیرند.

وی گفت: اگر فرهنگ استفاده صحیح از منابع آب در شهرستان دماوند نهادینه شود، همه خواهند دید که میزان آب شهرستان پاسخگوی نیاز شرب و کشاورزی منطقه است.

این مسئول اضافه کرد: خواسته مجموعه شورای اسلامی بخش و بخشداری مرکزی دماوند از شهروندان این است که در سال جاری با رعایت انصاف، برادری و نوع ‏دوستی 45 روز بحران کمبود آب امسال را که رو به اتمام است، سپری کنند.

آبیاری اراضی و باغها با اصول فناوری نوین منطبق نیست

وی یادآور شد: بیش از 90 درصد آبیاری اراضی زراعی و باغهای کشاورزی مسیر رودخانه تارود بخش مرکزی شهرستان دماوند منطبق با روشهای نوین آبیاری نیست و با روش سنتی پیش می رود.

بهرامی افزود: متأسفانه برخی از کشاورزان این منطقه بدون اعتقاد به استفاده از سامانه ‏های آبیاری تحت فشار، بر استفاده از سامانه‏ های منسوخ و مردود غرقابی اصرار دارند و از این روش جدید بهره مند نمی شوند.

وی عنوان کرد: کشاورزان مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند با توجه به کاهش سطح آبهای زیرزمینی منطقه، باید زراعت خود را به استفاده از فناوریهای نوین و آبیاری قطره‏ای سوق دهند.

بخشدار مرکزی دماوند ادامه داد: این شیوه‏‏های سنتی هرگز منطبق بر اصول فناوری نوین و در نتیجه مورد قبول مجموعه بخشداری شهرستان دماوند نیست و باید برای اصلاح آن عزم جدی صورت گیرد.

وی بیان داشت: کشاورزان نواحی بالادست باید در قبال سایران دلسوزی بیشتری نشان دهند و با همدلی و همیاری، فصل گرم سالجاری را سپری کنند تا باغهای نواحی پایین ‏دست از بی ‏آبی خشک نشود.

بهرامی افزود: در تابستان گرم سال گذشته، هر 15 روز یکبار بندهای بالادست مناطق روستایی برای مشروب ساختن اراضی باغی پایین‏ دست باز می‏ شدند.

وی با اشاره به شیوه عملکرد برخی نواحی روستایی شهرستان همجوار گفت: در منطقه حصاربن از بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه با ایجاد تعامل بین اهالی، میرآب یا آبدار برای روستا تعیین شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده بهینه‏ای از آب زراعی مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند صورت نمی‏ گیرد، اضافه کرد: با تعیین میرآب، تمام اراضی زراعی و باغهای مسیر رودخانه توسط این افراد رصد می‏ شود تا پس از سیراب شدن یک منطقه آب به نواحی پایین ‏دست انتقال یابد که مناطق روستایی دماوند نیز می‏ توانند از این شیوه عملی مناسب استفاده کنند.

رفع مشکلات روستاهای مومج و زان در آینده ای نزدیک

وی با اشاره به مشکلات موجود در روستاهای مومج و زان تصریح کرد: کمبود آب روستای مومج و اجرای طرح آسفالت ‏ریزی جاده مواصلاتی روستای زان در آینده ای نزدیک مرتفع خواهد شد.

مقام ارشد بخش مرکزی شهرستان دماوند ادامه داد: تجهیز چاه آب روستای مومج با همکاری اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند و مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستایی این شهرستان در دستور کار است.

وی یادآور شد: با تجهیز چاه روستای مومج به امکانات استحصال، آب شرب مناسبی در مدت زمان دو ماهه بحرانی این روستا، در اختیار اهالی قرار می‏ گیرد.

بخشداری وشورای بخش مرکزی دماوند کمبود اعتبار دارند

بهرامی افزود: بخشداری و شورای بخش مرکزی دماوند کمبود اعتبار دارند و در برخی شرایط نمی توانند پاسخگوی برطرف کردن مشکلات مردم باشند.

وی اظهار داشت: مجموعه بخشداری و شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند با وجود کمبود منابع مالی، در راستای خدمات رسانی به مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

بخشدار مرکزی شهرستان دماوند از تأمین لوله انتقال آب در طرح شبکه‏ گذاری روستای مومج خبر داد و اضافه کرد: لوله آب برای شبکه ‏گذاری در طرح تجهیز چاه روستای مومج از سوی شورای اسلامی بخش تأمین می‏شود که علاوه بر این، پمپ اختصاصی و مناسب برای تجهیز سامانه‏ های استحصال آب چاه روستای مومج با اعتبارات روستا تهیه و امور اجرایی آن برعهده این دهیاری خواهد بود.

وی گفت: دیگر امکان مهم در اجرای طرح تجهیز چاه آب روستایی مومج، مخزن آب است که توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان دماوند تهیه و تحویل داده می شود.

مردم روستای زان به یک جاده مناسب مواصلاتی نیاز دارند

این مسئول به مشکلات اهالی روستای زان از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند اشاره کرد و افزود: مردم به یک جاده مناسب مواصلاتی نیاز دارند و باید طرح آسفالت‏ریزی جاده مواصلاتی این روستا در اولویت قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: منابع مالی برای ساماندهی طرح مواصلاتی روستای زان با مساعدت مسئولان شهرستانی و استانی محقق شده است؛ چراکه اجرای طرحهای راهسازی یکی از مباحث پر اهمیت و امور زیربنایی توسعه مناطق مختلف محسوب می ‏شود که دولتهای نهم و دهم بر ایجاد چنین امکاناتی اهتمامی ویژه داشتند.

بهرامی ادامه داد: اجرای طرحهای گازرسانی روستای زان نیز که مورد بازدید فرماندار و مسئولان شرکت گاز شهرستان دماوند قرار گرفته، در حال پیگیری است.

وی از تعامل مناسب شهرداریهای حواشی روستای زان قدردانی کرد و افزود: حضور مدیران شایسته‏ در شهرداریهای آبسرد و کیلان، توجه و مساعدت آنها به مشکلات زان و دیگر نواحی روستایی حریم را به دنبال داشته است.