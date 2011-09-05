راه پیشرفت و توسعه توجه به نخبگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم اسلام‌پناه با اشاره به برگزاری جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس در کرمانشاه اظهار داشت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری دفتر بنیاد نخبگان از سال 1384 با هدف تقویت، شناسایی، حمایت مالی و معنوی از استعدادهای برتر در عرصه های مختلف افتتاح شد.

اسلام‌پناه افزود: نخبگان و استعدادهای برتر زیربنای تمام عرصه‌ها از جمله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند و اگر کشوری بخواهد راه اقتدار، پیشرفت و توسعه یافتگی را طی کند بهترین راه، توجه به نخبگان و استعدادهای برتر در این راستاست.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری که می‌فرمایند "مدیریت تحولات کشور را نخبگان باید به دست گیرند"، ادامه داد: نخبگان و استعدادهای برتر این سرمایه‌های عظیم و اصلی کشور، بایستی گردش امور جامعه را متحمل شوند و امیدوارم با همکاری همه مسئولان و دست‌اندرکاران بتوانیم مسیر مناسبی برای نخبگان در جهت پیشرفت و توسعه فراهم سازیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای شناسایی نخبگان هشت جشنواره نوآوری و شکوفایی در کشور درنظر گرفته شده که جشنواره خلیج فارس و کوهساران به مرحله اجرا درآمده و سومین جشنواره در سطح کشور با عنوان جشنواره زاگرس در منطقه غرب کشور شامل استان‌های کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان، کردستان با مرکزیت کرمانشاه به اجرا درآمده است.

وی افزود: زاگرس نشینان مردمانی غیور، پیشگام در نخبگی هستند و همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند پیش قدم و پیشگام هستند، در جهاد علمی نیز پیشگام خواهند بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در جشنواره منطقه‌ای زاگرس قریب به170 طرح به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد با ارزیابی داوران منطقه‌ای 110 طرح مورد تأیید قرار گرفت و امیدواریم تعداد قابل قبولی از این طرح‌ها به مرحله داوری نهایی راه یابند.