تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم شوال سال 1432 هجری قمری و یازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- مسابقات دوچرخهسواری کاپ آسیایی از امروز در پیست 333 متری "هوامارک" شهر بانکوک و با حضور نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان آغاز میشود.
- ششمین دوره رقابتهای فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
دیدار ردهبندی:
* السالوادور - پرتغال
دیدار نهایی:
* برزیل - روسیه
- سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی والیبال جام شیخ راشد امشب پیگیری میشود که طی آن تیم والیبال سایپا به مصاف نماینده استرالیا میرود.
- رقابتهای بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور 245 بوکسور از تمام استانهای کشور امروز هم در شهر یاسوج مرکز کهکیلویه و بویراحمد پیگیری خواهد شد.
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* نورویچ سیتی - وست برومویچ
* فولهام - بلکبرن
- هفته دوم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* یوونتوس - پارما
* رم - کالیاری
* لچه - اودینزه
* جنوآ - آتلانتا
* فیورنتینا - بولونیا
* کیهوو - نوارا
* کاتانیا - سیهنا
* پالرمو - اینتر
- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* بتیس - مایورکا
* راسینگ سانتاندر - لوانته
* رایووالکانو - رئال زاراگوزا
* اوساسونا - اسپورتینگ گیخون
* اسپانیول - اتلتیک بیلبائو
- هفته پنجم رقابتهای فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* کلن - نورنبرگ
* وولفسبورگ - شالکه
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