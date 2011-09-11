تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم شوال سال 1432 هجری قمری و یازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی از امروز در پیست 333 متری "هوامارک" شهر بانکوک و با حضور نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان آغاز می‌شود.

- ششمین دوره رقابت‌های فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

دیدار رده‌بندی:

* السالوادور - پرتغال

دیدار نهایی:

* برزیل - روسیه

- سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی والیبال جام شیخ راشد امشب پیگیری می‌شود که طی آن تیم والیبال سایپا به مصاف نماینده استرالیا می‌رود.

- رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور 245 بوکسور از تمام استان‌های کشور امروز هم در شهر یاسوج مرکز کهکیلویه و بویراحمد پیگیری خواهد شد.

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نورویچ سیتی - وست برومویچ

* فولهام - بلکبرن

- هفته دوم رقابت‌‎های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* یوونتوس - پارما

* رم - کالیاری

* لچه - اودینزه

* جنوآ - آتلانتا

* فیورنتینا - بولونیا

* کیه‌وو - نوارا

* کاتانیا - سیه‌نا

* پالرمو - اینتر

- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‎شود:

* بتیس - مایورکا

* راسینگ سانتاندر - لوانته

* رایووالکانو - رئال زاراگوزا

* اوساسونا - اسپورتینگ گیخون

* اسپانیول - اتلتیک بیلبائو

- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* کلن - نورنبرگ

* وولفسبورگ - شالکه