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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی و برگزاری دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 ایتالیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم شوال سال 1432 هجری قمری و یازدهم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات دوچرخه‌سواری کاپ آسیایی از امروز در پیست 333 متری "هوامارک" شهر بانکوک و با حضور نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان آغاز می‌شود.

- ششمین دوره رقابت‌های فوتبال ساحلی جام جهانی 2011 ایتالیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
دیدار رده‌بندی:
* السالوادور - پرتغال
دیدار نهایی:
* برزیل - روسیه

- سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی والیبال جام شیخ راشد امشب پیگیری می‌شود که طی آن تیم والیبال سایپا به مصاف نماینده استرالیا می‌رود.

- رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور با حضور 245 بوکسور از تمام استان‌های کشور امروز هم در شهر یاسوج مرکز کهکیلویه و بویراحمد پیگیری خواهد شد.

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* نورویچ سیتی - وست برومویچ
* فولهام - بلکبرن

- هفته دوم رقابت‌‎های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* یوونتوس - پارما
* رم - کالیاری
* لچه - اودینزه
* جنوآ - آتلانتا
* فیورنتینا - بولونیا
* کیه‌وو - نوارا
* کاتانیا - سیه‌نا
* پالرمو - اینتر

- روز دوم از هفته سوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‎شود:
* بتیس - مایورکا
* راسینگ سانتاندر - لوانته
* رایووالکانو - رئال زاراگوزا
* اوساسونا - اسپورتینگ گیخون
* اسپانیول - اتلتیک بیلبائو

- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* کلن - نورنبرگ
* وولفسبورگ - شالکه

کد مطلب 1404290

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