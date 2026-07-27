رصد میدانی بازار قم توسط تعزیرات؛ تشکیل پرونده برای ۱۷ واحد صنفی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حدادپور عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای گشت مشترک نظارتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم با همکاری بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و اظهار کرد: این بازرسی‌ها در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات در بازار انجام شده است.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در این طرح نظارتی، ۴۰ واحد صنفی در نقاط مختلف شهر قم مورد بازرسی قرار گرفتند و عملکرد آنها از نظر رعایت ضوابط قانونی و مقررات صنفی بررسی شد.



وی گفت: واحدهای مورد بازرسی طیف متنوعی از اصناف را شامل می‌شد که از جمله آنها می‌توان به داروخانه‌ها، میوه‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، مراکز عرضه گوشت مرغ و گوشت قرمز، واحدهای اقامتی، ترمینال مسافربری، ابزارفروشی‌ها، فروشگاه‌های عرضه پوشاک و همچنین بنکداری‌های عرضه حبوبات اشاره کرد.



حدادپور با اشاره به نتایج این گشت مشترک بیان کرد: بررسی‌های انجام شده منجر به تشکیل ۱۷ فقره پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف شد که رسیدگی به آنها بر اساس ضوابط قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.



وی افزود: تخلفات احصا شده در این بازرسی‌ها شامل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا، ارائه نکردن فاکتور خرید، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین رعایت نکردن ساعات کاری مصوب در برخی واحدهای نانوایی بوده است.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه داد: اجرای گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی با هدف ارتقای انضباط بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی به صورت مستمر دنبال می‌شود.



حدادپور تصریح کرد: گشت مشترک امروز با همراهی بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار شد و واحدهای صنفی در بخش‌های مختلف عرضه کالا و خدمات مورد ارزیابی قرار گرفتند.



وی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب قوانین و مقررات، از برنامه‌های مستمر اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم است و در قالب گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد یافت.