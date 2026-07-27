افزایش قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۵ . ۵ . ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ با افزایش قیمت همراه شد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و سکه طرح جدید نیز در سطح ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.

رشد قیمت در بازار طلای خام

در بازار طلای داخلی، مظنه تهران امروز به ۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با میانگین روز گذشته، یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۵۸ تومان افزایش (معادل ۱.۹۲ درصد) داشته است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ثبت قیمت ۱۸ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان، نسبت به میانگین دیروز ۳۴۵ هزار و ۴۵۴ تومان افزایش را تجربه کرد.

طلای ۲۴ عیار هم با رشد ۴۶۰ هزار و ۲۶۶ تومانی، به ۲۴ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان رسید. نکته مهم آن است که هر دو عیار ۱۸ و ۲۴، همانند مظنه تهران، رشد ۱.۹۲ درصدی را ثبت کرده‌اند.

انواع سکه‌ در مدار افزایش

بازار سکه نیز امروز عمدتا افزایشی بود و اغلب قطعات با رشد قیمت معامله شدند. سکه طرح جدید با قیمت ۱۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۶۶۲ تومان بیشتر از میانگین روز گذشته قیمت خورد که معادل افزایش ۱.۴۹ درصدی است.

سکه طرح قدیم نیز به ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و رشد ۱ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۵۹۲ تومانی را ثبت کرد.

در دیگر قطعات، نیم‌سکه با قیمت ۹۴ میلیون تومان معامله شد و ۱.۰۹ درصد افزایش داشت.

ربع‌سکه نیز با ثبت قیمت ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، بیشترین رشد درصدی بازار سکه را با ۲.۶۷ درصد به خود اختصاص داد. سکه یک گرمی اما بدون تغییر، روی نرخ ۲۷ میلیون تومان ثابت ماند.

طلای داخلی چرا بالا رفت؟

بازار طلا و سکه امروز در حالی با روندی صعودی همراه شد که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، مهم‌ترین محرک رشد قیمت‌ها در بازار داخلی بود. دلار امروز با افزایش ۲۲۰۰ تومانی به ۱۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و همین رشد، زمینه بالا رفتن بهای طلا و سکه را فراهم کرد. همزمان، رشد اونس جهانی نیز به تقویت انتظارات افزایشی در بازار داخل کمک کرد و باعث شد معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد خرید و فروش شوند.

در چنین شرایطی، ترکیب افزایش نرخ ارز و تقویت قیمت جهانی طلا، مسیر بازار داخلی را به سمت رشد بیشتر هدایت کرد؛ به‌ویژه در بخش طلا و سکه که به‌طور مستقیم از این دو متغیر اثر می‌پذیرند.

اگرچه تمرکز اصلی بازار امروز بر متغیرهای داخلی به‌ویژه نرخ ارز بود، اما رشد بهای جهانی طلا نیز نقش پشتیبان در افزایش قیمت‌ها داشت. هر اونس طلا روز دوشنبه با رشد یک درصدی تا سطح ۴۰۹۴ دلار بالا رفت و از کف ۹ ماهه خود فاصله گرفت.

نمودار زیر تغییرات یک ساعته در قیمت هر اونس طلا بر حسب دلار را در بازارهای جهانی نشان می‌دهد.

این افزایش پس از آن رخ داد که قیمت نفت به دنبال توقف درگیری‌ها میان آمریکا و ایران کاهش یافت و نگرانی‌ها درباره اختلال عرضه و فشارهای تورمی تا حدی کمتر شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد آمریکا از اواخر جمعه حملات خود علیه ایران را متوقف کرده و تهران نیز پایان حملات تلافی‌جویانه را اعلام کرده است. همچنین مذاکراتی با عمان درباره تنگه هرمز انجام شده که از شدت نگرانی‌های ژئوپلیتیکی کاسته است.

با این حال، بازار جهانی هنوز به تحولات سیاسی و تصمیم فدرال رزرو حساس است. انتظار غالب این است که بانک مرکزی آمریکا در نشست پیش‌رو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، هرچند بخشی از بازار احتمال می‌دهد به دلیل فشارهای تورمی، سیاست‌گذاران پولی زودتر از انتظار دست به افزایش نرخ بزنند. در مجموع، این شرایط باعث شده طلا بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار گیرد.