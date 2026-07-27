سردار قربان محمد ولیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از حضور پرشور و مستمر مردم این شهرستان در صحنههای انقلاب قدردانی کرد.
وی که فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران است، اظهار کرد: مردم ورامین با حضور آگاهانه و مستمر خود در مسیر ولایت، پشتوانهای ارزشمند برای نظام اسلامی و نیروهای مسلح هستند.
ولیزاده با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: حضور مؤمنانه و انقلابی مردم، اقتدار نیروهای مسلح را در برابر تهدیدها و دشمنیها تقویت کرده و زمینه ایستادگی مقتدرانه را فراهم ساخته است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران تصریح کرد: امروز ابرقدرتهای جهان در برابر اراده ملت ایران به اهداف خود نرسیدهاند و نتیجه این رویارویی، شکست و تحقیر آنان بوده است.
وی در پایان اتحاد، انسجام و حضور همیشگی مردم در صحنه را رمز اقتدار و پیروزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
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