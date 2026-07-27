هواشناسی: دمای اصفهان تا پایان هفته روند کاهشی دارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، اظهار کرد: روند کاهشی دمای استان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز ادامه دارد و پس از آن طی روزهای پایانی هفته دما ثابت خواهد ماند.

به گفته وی، دمای امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد اما تا روز جمعه پیش رو به سبب افت دما، بیشینه به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر کاهش خواهد یافت.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان از امروز تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

امینی افزود: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی استان با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و احتمال کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.

به گفته وی، خیزش گردوخاک بخش‌هایی از مرکز استان را نیز در برمی‌گیرد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: امروز بادرود از توابع شهرستان نطنز با ثبت بیشینه دمای ۴۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.