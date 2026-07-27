«مرصاد» روایت ماندگار ۶۸ شهید استان سمنان برای نسل امروز

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه دوشنبه در آیین گرامی‌داشت سالروز عملیات مرصاد در دبیرستان شاهد شهید حسن‌پور حیدری شاهرود برگزاری این‌ مراسم‌ها را فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا دانست و اظهار کرد: تبیین رشادت‌های رزمندگان اسلام برای نسل امروز از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حضور چهار گردان از استان سمنان در عملیات مرصاد افزود: یک گردان از سمنان، یک گردان از شاهرود و دو گردان از دامغان در این عملیات حضور داشتند و در خلق این حماسه بزرگ نقش‌آفرینی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ شهید در عملیات مرصاد تقدیم انقلاب اسلامی شدند، ادامه داد: ۶۸ نفر از این شهدا متعلق به استان سمنان بودند که نزدیک به نیمی از آنان از شهرستان شاهرود بودند.

شریفی همچنین با اشاره به مجاهدت‌های شهید حاج محمود اخلاقی اظهار کرد: این فرمانده دوران دفاع مقدس سال‌ها در جبهه‌های نبرد حضور داشت، بارها مجروح شد و یکی از چشمان خود را در راه دفاع از اسلام و انقلاب از دست داد، اما تا آخرین لحظه در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادگی کرد و سرانجام در عملیات مرصاد به شهادت رسید.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان نسل نوجوان و جوان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا به نسل جدید هستیم.