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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور غیرمجاز از دریاچه سد درودزن

جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور غیرمجاز از دریاچه سد درودزن

مرودشت- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه سد درودزن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هرمزیان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در جریان پایش و کنترل شبانه دریاچه سد درودزن، موفق به شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از سطح دریاچه شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه از انواع ماهیان شامل کپور، بیاح و سایر گونه‌ها کشف شد و تورهای غیرمجاز پس از جمع‌آوری، مطابق ضوابط امحا شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از شهروندان، صیادان قانون‌مدار و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست یا سامانه‌های ارتباطی این سازمان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

کد مطلب 6901135

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