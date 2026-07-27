به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هرمزیان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در جریان پایش و کنترل شبانه دریاچه سد درودزن، موفق به شناسایی و جمع‌آوری بیش از ۵ هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز از سطح دریاچه شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۱۱۲ قطعه از انواع ماهیان شامل کپور، بیاح و سایر گونه‌ها کشف شد و تورهای غیرمجاز پس از جمع‌آوری، مطابق ضوابط امحا شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت از شهروندان، صیادان قانون‌مدار و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات حفاظت محیط زیست یا سامانه‌های ارتباطی این سازمان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.