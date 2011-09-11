فضای سبزی که مدام تغییر کاربری می دهد/ عاقبت پارک تفریحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال پیش بود که ضلع غربی تپه سبز استانداری کهگیلویه و بویراحمد به خاطر آنچه احداث ساختمان جدید استانداری عنوان کردند، تخریب شد.

در آن روز بلدوزرها و لودرها آمدند و درختان سرو و کاج این تپه زیبا را کندند و پنج هزار متر مربع از این تپه را به زمینی مسطح بدل کردند تا به گفته معاون سابق عمرانی استاندار، ساختمانی در هشت طبقه با زیر بنای 14هزار و 400متر مربع احداث شود.

10روز از شروع آن خاکبرداری نگذشته بود که شهردار و رئیس وقت شورای شهر یاسوج نسبت به این اقدام استانداری استان اعتراض کردند.

آنها تخریب فضای سبز و احداث ساختمان در این نقطه از شهر یاسوج را خلاف قانون عنوان کردند و گفتند: این خاکبرداری و ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری و تغییر کاربری است.

رئیس سابق شورای شهر یاسوج در اعتراض به این مسئله گفته بود: مسئولان به جای اینکه آن فضا را به پارک اضافه کنند، چوب حراج به فضای سبز می زنند.

با این حال مخالفت شهردار وقت و شواری شهر همچون سایر مخالفتهایشان با اقدامات استانداری در حوزه شهری، مانند احداث پروژه مسکن مهر در زمینهای با کاربری اداری و واگذاری محوطه یکی از پارکها به یکی از نهادها برای احداث ساختمان، راه به جایی نبرد و مسئولان وقت استانداری کاستن انتقادها، کاربری این زمین را در کمیسیون ماده پنج از پارک به اداری تغییر دادند.

پس از آن دیگر شهرداری و شورای شهر سخنی بر زبان نراندند و پروژه خاکبرداری تپه سبز استانداری ادامه یافت و به گفته برخی کارشناسان بالغ بر 180 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شد.

اما اکنون بیش از یکسال از آن روز می گذرد و پس از این یکسال تنها مردم مانده اند و زمینی که قرار بود ساختمان استانداری شود.

اقدام تحسین برانگیز استاندار در تبدیل تپه به پارک

اما تصمیم ها نیز همچون مدیران تغییر پذیرند و برخلاف گذشته که کاربری این منطقه از فضای سبز به اداری تغییر یافت، مسئولان امروزی استان می گویند: ساختمان جدید استانداری که قرار بود در همین محدوده احداث شود به مکان دیگری منتقل می شود و قصد دارند این منطقه را به یک پارک بزرگ تفریحی تبدیل کنند.

چندی پیش معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تغییر کاربری و تبدیل این منطقه به مساحت 20 هکتار که شامل مهمانسرا و برخی اماکن مربوط به استانداری است، به پارک عمومی خبر داد.

منوچهر حبیبی گفت: این تصمیم با توجه به کمبود فضای سبز و مکانهای توریستی و تفریحی برای شهروندان و گردشگران در یاسوج گرفته شده است.

وی بیان داشت: به دستور استاندار مهمانسرا و تپه استانداری که دارای موقعیت مناسب گردشگری است به یک مکان تفریحی تحت عنوان پارک تفریحی و ورزشی تبدیل می شود و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

حبیبی اظهار داشت: با توجه به اینکه این مکان در کنار ورودی شهر یاسوج و رودخانه بشار قرار گرفته قابلیت تبدیل به یک مجموعه تفریحی و ورزشی را دارد.

به نظر می رسد با انجام کار کارشناسی در آن سالها، میشد فضای سبز را تخریب نکرد تا180میلیون تومان از پول مردم به هدر نرود.

با این حال این تصمیم استاندار و همچنین سایر تصمیمات او از جمله اتصال آبشار یاسوج به پیست اسکی "کاکان" از طریق تله کابین، ایجاد یک پارک دیگر در حاشیه رودخانه بشار، توسعه فضای سبز شهرها و... همه و همه نوید بخش تحولی اساسی در گردشگری استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد و یاسوج این پایتخت طبیعت کشور است.