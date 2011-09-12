1000 خانواده زیر پوشش کمیته امداد در گیلان صاحبخانه شدند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات این نهاد در بخش تامین مسکن مددجویان استان افزود: از هفته دولت پارسال تا هفته دولت امسال عملیات ساخت دو هزار و 215 واحد مسکن روستایی مددجویی کمیته امداد با همکاری بنیاد مسکن و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی آغاز شده که از این تعداد هزارو 100 واحد مسکونی به بهره برداری رسیده و به مددجویان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال دیگر واحدهای مسکونی نیز به بهره برداری می رسد از اخذ هزار و 200 پروانه ساختمانی مسکن روستایی خبرداد و اظهارداشت: علاوه بر این تعداد واحد مسکونی روستایی، 63 واحد مسکن شهری نیز در قالب احداث و مسکن مهر برای مددجویان شهری در حال ساخت است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به مساعدت های دولت در تامین مسکن اقشار آسیب پذیر گفت: در دولت نهم و دهم با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پرداخت بیش از 500 میلیارد ریال تسهیلات بهسازی و مقاوم سازی شش هزارو 750 خانوار مددجوی روستایی فاقد مسکن صاحبخانه شدند.

وی همچنین با بیان اینکه هیئت دولت در سفر سوم ریاست جمهوری نیز توجه ویژه ای در بخس تامین مسکن مددجویان داشته است، افزود: مساعدت در احداث، خرید و یا تامین سهم آورده هزارو 200 مسکن خانوار شهری، گاز کشی سه هزار منزل مسکونی مددجویی، تعمیرات مسکن و احداث سه هزارواحد سرویس بهداشتی، حمام و تامین زمین 700 خانوار فاقد زمین در برای اجرای طرح مهاجرت از شهر به روستا از جمله مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری در تامین مسکن و رفع مشکلات رفاهی و بهداشتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بوده است.

علیمحمدی از عقد تفاهمنامه و جذب منابع از سایر دستگاههای اجرایی و نیکوکاران در تامین مسکن مددجویان خبرداد و گفت: عقد تفاهمنامه احداث تعداد 78 واحد مسکونی خانواده های ایتام بی سرپرست هریک با زیر بنای 50 متر مربع با مشارکت قرار گاه سازندگی قرب کوثر و تعداد 50 واحد مسکونی دیگر در تفاهمنامه این نهاد با سپاه قدس گیلان از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه در راستای این دو تفاهم نامه پنج واحد مسکونی با همکاری قرارگاه سازندگی قرب کوثر در گوراب زرمیخ صومعه سرا به بهره برداری رسیده است، افزود: عملیات ساخت تعدادی واحد مسکونی دیگر با همکاری سپاه قدس گیلان در شهرستانهای تالش، رضوانشهر، ماسال، املش، رودسر و رحیم آباد آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان یادآورشد: تعمیر، تکمیل و بازسازی دو هزار و 231 مسکن مددجویی با اعتبار بیش از 11 میلیارد ریال، تامین انشعابات آب، برق و گاز برای دو هزار خانوار با استفاده از معافیت های عمومی دولت به ارزش سه میلیارد ریال و پرداخت پنج میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای تامین و تکمیل مسکن اقشار آسیب پذیر غیر زیر پوشش از دیگر اقدامات این نهاد از هفته دولت پارسال تا امسال است.