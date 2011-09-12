70 میلیون هکتار حوزه آبخیز بحرانی در کشور موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه محمد رضا شجاعی در حاشیه کارگاه آموزشی زمین لغزش در مرکز جوانشیر کرج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از مجموع 125 میلیون هکتار حوزه آبخیز در کشور، بیش از 70 میلیون هکتار حوزه آبخیز بحرانی در کشور وجود دارد، افزود: عملیات آبخیزداری در 25 میلیون هکتار از این ارضی اجرا شده است که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز اقدامات لازم به منظور توسعه عملیات آبخیزداری در مناطق دیگر اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای 24 هزار پروژه آبخیزداری در کشور تصریح کرد: بخشی از این عملیات مربوط به پروژههای زمین لغزش بوده است.

شجاعی تاکید کرد: اجری عملیات آبخیزداری در پیشگیری از رخداد پدیده زمین لغزش و کاهش فرسایش خاک نقش کاملا تاثیرگذاری دارد.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها ضمن اشاره به اقتصادی بودن طرحهای آبخیزداریِ، جلوگیری از وقوع سیلابهای مخرب، جلوگیری از فرسایش خاک و آب، حفظ آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی کشاورزی را از جمله مزایای این طرحها برشمرد.