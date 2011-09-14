2 شهر گلستان به دستگاه الکترولیز نمک طعام مجهز شد

مهدی شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از سیستم الکترولیز نمک طعام، تاثیر زیادی به لحاظ کیفی در سلامت آب شرب داراست.

وی تصریح کرد: سیستم گندزدایی آب شرب گلستان مهم‌ترین پروژه‌ای است که در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

معاون بهره برداری شرکت استفاده از این سیستم را نوعی تغییر شیوه بیان کرد و افزود: شهرستان گنبد با ظرفیت حدود350 لیتر در ثانیه از سیستم الکترولیز نمک برخوردار می‌شود که حرکت جدیدی در بهبود کیفیت آب شرب است.



وی گفت: دستگاه الکترولیز نمک طعام با خاصیت تولید چهار ماده گندزدا برای گندزدایی آب و فاضلاب بر روی تاسیسات آب و فاضلاب نصب است.



شکیبافر افزود: این دستگاه با قابلیت تولید همزمان 4 ماده اکسید کننده شامل کلر، دی اکسید کلر، ازن و اکسیژن با روش الکترولیز محلول نمک تحت جریان مستقیم الکتریکی انجام می شود.

وی قدرت میکروب کشی سریع و اتصال به اینترنت را از قابلیت های این نرم افزار بیان کرد.

معاون بهره برداری افزود با استفاده از این سیستم نوین گندزدایی علاوه بر اینکه آب با کیفیتی بسیار بالا گندزدایی می شود، ماده اولیه گندزدایی در محل اپراتوری و اطرافیان به دلیل استفاده از نمک خوراکی ایمن بوده و دچار بیماریهای ناشی از کار با کلر نمی شوند.

وی عنوان کرد: استفاده از این سیستم های نوین گندزدایی باعث از بین رفتن بیو فیلم های موجود در شبکه های آبرسانی و افزایش کیفیت آب نیز می شود.

وی تصریح کرد: این دستگاه برای تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر های گرگان و بندرگز با هزینه بالغ بر 9 میلیارد ریال برای گندزدایی خریداری شده و عنوان کرد: برای شهرهای کلاله، آزادشهر، کردکوی، بندرترکمن، بندر گز، آق قلا و گمیشان در حال نصب و راه اندازی است.