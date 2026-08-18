به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه سه شنبه در یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای میدانی اظهار کرد: وضعیت موجودی انبارها، روند تأمین کالاهای اساسی و تغییرات قیمتها از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی و نظارتی استان است و باید با اقدامات بهموقع از ایجاد کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها جلوگیری شود.
وی با قدردانی از حضور میدانی فرمانداران، دستگاههای نظارتی و بازرسان در بازار افزود: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا باید با جدیت دنبال شود و تمامی کالاها و موجودی انبارها در سامانه جامع انبارها ثبت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: نگهداری و عرضه کالا خارج از چارچوبهای قانونی و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، در صورت احراز تخلف، میتواند در چارچوب مقررات مربوط به مقابله با احتکار و قاچاق مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
کیانمهر همچنین با اشاره به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، بر تشدید نظارت بر بازار نوشتافزار و لوازمالتحریر تأکید کرد و گفت: بازرسان استان و شهرستانها باید با بررسی فاکتورهای خرید، نحوه عرضه و قیمتگذاری کالاها، از شکلگیری تخلفات و تحمیل هزینههای غیرمتعارف به خانوادهها جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: نظارتها در آستانه بازگشایی مدارس باید هدفمند و پیشگیرانه باشد تا ضمن جلوگیری از گرانفروشی، کالاهای مورد نیاز دانشآموزان با قیمت و شرایط مناسب در اختیار خانوادهها قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامهریزی زودهنگام برای تأمین سوخت واحدهای تولیدی در ماههای پیشرو تأکید کرد و افزود: دستگاههای مسئول باید از هماکنون نیازهای سوختی واحدهای تولیدی و کالاهای مورد نیاز مردم را احصا و برای تأمین پایدار آنها برنامهریزی کنند.
کیانمهر خاطرنشان کرد: اقدام پیشگیرانه، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و استمرار نظارت بر بازار، سه عامل مهم برای جلوگیری از بروز کمبود و نوسانهای غیرمنطقی قیمتهاست و باید با برنامهریزی بهموقع، آرامش بازار و رضایتمندی مردم تا پایان سال حفظ شود.
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