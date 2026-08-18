یوسفی: علت مسمومیت باینگان باید شفاف به مردم اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره علت بروز مسمومیت در باینگان، اظهار کرد: در شرایطی که برخی مدیران اعلام می‌کنند مشکلی وجود ندارد، باید مشخص شود چگونه طی چهار روز حدود ۴۰۰ نفر از مردم با علائم و مشکلات مشابه مواجه شده‌اند.

وی افزود: تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع و ارائه گزارش دقیق و درست به مردم ضروری است و باید علت بروز این وضعیت به‌صورت شفاف مشخص و اطلاع‌رسانی شود.

نماینده مردم پاوه و اورامانات با بیان اینکه نقطه ضعف این موضوع، نبود اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است، گفت: مردم پس از گذشت چهار روز هنوز نمی‌دانند آیا می‌توانند از آب استفاده کنند یا خیر و همین مسئله موجب ایجاد استرس و نگرانی در میان شهروندان شده است.

یوسفی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال آلودگی مخزن آب باینگان در پی شرایط سیلابی امسال، خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکی باید به‌صورت دقیق بررسی و مشخص کنند که آیا آب با فاضلاب دچار آلودگی شده است یا خیر.

وی تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند منشأ بروز این وضعیت چه بوده و مسئولان باید نتیجه بررسی‌های تخصصی را بدون ابهام و با شفافیت در اختیار آنان قرار دهند.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی همچنین به اجرایی نشدن مصوبه مربوط به وارد مدار شدن چاه حفرشده در باینگان اشاره کرد و ادامه داد: نباید منتظر بمانیم مشکل ایجاد شود و سپس برای مقابله با آن اقدام کنیم، بلکه اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.

یوسفی با بیان اینکه زیرساخت‌های تأمین آب پایدار باید پیش از بروز بحران تقویت شود، گفت: اگر امکان استفاده از منابع جایگزین برای تأمین آب باینگان وجود داشته، باید این موضوع پیش از بروز چنین شرایطی تعیین تکلیف و اجرایی می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اظهار کرد: با وجود گذشت پنج ماه از سال، این شرکت ریالی تخصیص اعتبار نداشته است و باید پرسید در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات حوزه آب و فاضلاب استان برطرف شود.

نماینده مردم پاوه و اورامانات خواستار توجه جدی‌تر به تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه آب و فاضلاب شد و افزود: رفع مشکلات زیرساختی و پیشگیری از بروز بحران‌های مشابه نیازمند تأمین اعتبار و اجرای به‌موقع طرح‌های ضروری است.