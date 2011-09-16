10 میلیارد دلار در صنعت برق کشور صرفه جویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد در نشست مجمع نمایندگان استان گیلان اظهارداشت: بطور میانگین هرساله هشت درصد مصرف برق در کشور افزایش پیدا می کرد در حالیکه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصرف برق کشور 10درصد معادل 20 میلیارد کیلووات ساعت کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت صنعت برق در دولت نهم و دهم بیان داشت: ظرفیت 38 هزار و 100 مگاوات تولید برق کشور در سال 84 اکنون به 63 هزار و 245 مگاوات افزایش یافته که در صنعت برق کشور در 110 سال گذشته بی سابقه است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه از ظرفیت 66 درصدی تولید برق کشور در دوران دولت نهم و دهم خبرداد و افزود: از برنامه ‌های مهم وزارت نیرو در صنعت برق، کاهش تلفات برق و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این نشست توجه بیشتر وزارت نیرو به تأمین کنتورهای درخواستی روستانشینان، تبدیل پمپهای گازوئیلی به برقی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین برق مورد نیاز طرح مسکن مهر را خواستار شد.