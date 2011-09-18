بورسیه 400دانشجوی عراقی در تحصیلات تکمیلی دانشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در نشستی با وزیر آموزش عالی و پژوهشهای عراق با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری ایران طی سالهای اخیر، علیرغم تهدیدها و تحریمهای دشمنان، اظهار داشت: همکاریهای علمی و فناوری بین ایران و عراق می تواند برای دو کشور و دیگر کشورهای منطقه الگو باشد.

وزیرعلوم با بیان اینکه ما آپارتاید علمی را قبول نداریم، گفت: ما طبق آموزه های خود، علم را ابزاری برای سلطه بر دیگران نمی دانیم بلکه آن را به عنوان ابزاری برای تعالی بشریت می دانیم و دانشمندان ما به این نتیجه رسیده اند که علم در کشور ما در بحث هوافضا، پرتاب ماهواره، نانو، کامپوزیت و غیره کاملا بومی شده و دانش آن به حدی رسیده که کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.



به گفته دانشجو، وزارت علوم آمادگی دارد تا این دانش را در اختیار کشور عراق و دیگر ملتها قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سمینار یافته های کشاورزی و نخستین همایش بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت در دانشگاههای بابل و رازی کرمانشاه در آینده ای نزدیک، اظهار داشت: همکاریهای علمی و فناوری ایران و عراق خوب است ولی به حد مطلوب نرسیده و این سمینارها و همکاریها باید به مراتب بیشتر شود.

وی با ارائه آماری درمورد تعداد دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران، اضافه کرد: در حال حاضر، 380 دانشجوی غیر پزشکی و 52 دانشجوی پزشکی عراقی در ایران مشغول به تحصیل هستند که 125 نفر بورسیه و 167 نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل هستند علاوه بر این، ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم بیش از 400 نفر از دانشجویان عراقی را درمقطع تحصیلات تکمیلی در ایران بورسیه کنیم.

وزیرعلوم به دیگر زمینه های همکاری دو کشور اشاره کرد و گفت: تبادل دانشمندان در ابعاد پژوهشی و آموزشی می تواند منجر به فعالیتهای تحقیقاتی مشترک بین دانشگاهها و هم افزایی علم و دانش شود در این صورت نه تنها ملتهای ایران و عراق از آن سود می برند بلکه کشورهای منطقه نیز از آن استفاده می کنند.

دانشجو با تاکید بر ادامه همکاریهای ایران و عراق در زمینه علمی و آموزشی، افزود: همکاری دو کشور با یکدیگر موجب اقتدار ایران و عراق است و ما در این زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم.

در این دیدار علی الادیب - وزیر آموزش عالی و پژوهشهای عراق با اشاره به مهمترین نیازهای علمی این کشور در زمینه پزشکی، تاکید کرد: ما به علوم مختلف و تجارب ایران درعلم و فناوری، همچنین در زمینه پزشکی نیاز مبرم داشته و خواهان همکاری دو کشور هستیم.

در پایان این دیدار، هر دو وزیر ایران و عراق تفاهمنامه ای را در زمینه های پژوهشی، آموزشی و علمی امضا کردند.