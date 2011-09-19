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۲۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

فیلمبرداری "دشمن عزیز" 10 مهر ماه آغاز می‌شود

فیلمبرداری "دشمن عزیز" 10 مهر ماه آغاز می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "دشمن عزیز" به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه کنندگی محمد حسن نجم دهم مهر ماه سال جاری آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازبینی نهایی لوکیشن‌های فیلم، مذاکره با عوامل اصلی فیلم از جمله بازیگران نیز آغاز شده و با تعدادی از آنها نیز توافقات اولیه حاصل شده که پس از قطعی شدن اعلام خواهد شد.

"دشمن عزیز" دومین  فیلم بلند جلال فاطمی به عنوان کارگردان پس از فیلم سینمایی نخودی است، که موفق به کسب جوایز بهترین فیلم و کارگردانی در بخش مسابقه سینمای ایران و بهترین کارگردانی و جلوه‌های ویژه در بخش بین‌الملل دوره گذشته جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در همدان شده است.

 با توجه به اینکه موضوع فیلم در گونه کودک و نوجوان است در صورت مهیا شدن شرایط مناسب تولید و انجام به موقع تعهدات از سوی بنیاد، این فیلم در بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور خواهد داشت. فیلم سینمایی "دشمن عزیز" که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود، اولین فیلم بلند محمد حسن نجم در مقام تهیه‌کنندگی (پس از سالها حضور  در سینما به عنوان مدیر تولید، مجری طرح ) است.

در خلاصه داستان فیلم آمده  است: زود بزرگ شدن و به آدم بزرگ‌ها ملحق شدن آرزوی هر کودکی است ... در صورتی که کودکان نمی‌دانند که چقدر دنیای کودکی که در آن هستند از دنیای آدم‌ بزرگترها بهتر و زیباتر و معصوم‌تر است ... و افسوس وقتی متوجه این موضوع می‌شوند که بزرگ‌ شده‌اند و مجالی برای بازگشت به کودکی ندارند ...

عوامل فیلم که تاکنون حضورشان قطعی شده است عبارتند از:آرش برهانی (فیلمنامه نویس)، حسن اسدی (مدیر فیلم‌بردار)، مهران ملکوتی (صدابردار)، فرخ روح‌افزا (مدیر تدارکات)، محسن بابائیان (طراح گریم) و امرالله تجربه (مدیر تدارکات)
 

کد مطلب 1411897

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