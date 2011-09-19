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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۳۱

در جشنواره اقوام/

20 گروه موسیقی آیینی در گلستان می نوازند/ برپایی 135 غرفه صنایع دستی

20 گروه موسیقی آیینی در گلستان می نوازند/ برپایی 135 غرفه صنایع دستی

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 20 گروه موسیقی و آیینی در پنجمین دوره از جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به اجرای برنامه می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با هفته ملی گردشگری و با برپایی پنجمین دوره از جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین، دوستداران فرهنگ و هنر اقوام ایرانی بار دیگر گردهم می‌آیند و  پنج گروه استانی و 15 گروه کشوری نیز در این دوره برنامه‌های موسیقی و آیینی خود را اجرا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: گروه‌های موسیقی و آیینی محلی گلستان، قزاق، قزلباش رامیان، ذکر خنجر و رقص اوچ‌دپدی ترکمن، گروه موسیقی کتول، سیستان و بلوچستان، تربت‌جام، کردستان، آذربایجان و تبریز در این جشنواره به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان عنوان کرد: همچنین گروه‌های موسیقی و آیینی خراسان‌شمالی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، موسیقی و رقص شمشیر عرب، گروه‌های موسیقی خوزستان، گیلان، مازندران، گیلان، لرستان، بوشهر و فارس از دیگر گروههای موسیقی است که در این دوره می‌نوازند.

برپایی 135 غرفه صنایع دستی داخلی و خارجی

عباسی گفت: با توجه به حضور هنرمندان و صنعتگران خارج از کشور در این جشنواره، تعدادی از غرفه‌های صنایع دستی، به صنایع دستی کشورهای همسایه و فارسی زبان اختصاص یافته و 15 غرفه صنایع دستی خارجی و 120 غرفه صنایع دستی از کل کشور نیز در نمایشگاه جشنواره پنجم فرهنگ اقوام ایران زمین، هنر و صنعت خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی اذعان داشت: 680 میهمان داخلی و خارجی در همه سطوح اعم از سفرا، هنرمندان صنایع دستی خارجی، مدیران کل استانها و هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور و ... در این جشنواره حضور خواهند یافت و 100 میهمان ویژه شامل سفرا، مدیران ارشد سازمان، مدیران کل استانها، خبرنگاران رسانه‌های خارجی و ملی نیز از میهمانان این دوره از جشنواره هستند.

عباسی تصریح کرد: با توجه به هفته ملی گردشگری، برنامه‌های متنوع کشوری هفته گردشگری و تور مدیران ارشد سازمان مرکزی و مدیران کل استانها نیز طی این جشنواره برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری این جشنواره همچنین یادآور شد: 10 سیاه چادر اقوام ایرانی شامل سیاه چادر عشایر استان گلستان، آلاچیق محلی گلستان، طبیعت استان گلستان، دو آلاچیق ترکمن، سیاه‌چادر اردبیل، ایلام، خوزستان، قشقایی، چهار محال و بختیاری در این جشنواره بر پا خواهد شد و 10 غرفه سوغات و آش و 14 غرفه جاذبه‌های گردشگری نیز در این دوره از جشنواره، به معرفی سوغات و جاذبه‌های گردشگری خود خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: با توجه به همزمانی هفته ملی گردشگری با برپایی این جشنواره، استقبال استانها برای ایجاد غرفه و معرفی استان خود با رویکرد گردشگری در جشنواره پنجم نسبت به دوره قبل آن بیشتر است.

مراسم گرامیداشت هفته ملی گردشگری کشور و پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین پنجم تا هشتم مهر ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1412188

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