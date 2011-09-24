ولایتمداری رمز پیروزی جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ غلامحسین دربندی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در مراسم یادواره شهدای محله کشکنو اردکان که جمعه شب با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور این شهرستان در مسجد کشکنو برگزار شد، برپایی یادواره شهدا در مناطق مختلف کشور را نشانه قدرشناسی مسئولین و مردم دانست و اظهار داشت: شهدا به این مراسم نیازی ندارند اما نیازمندی ما به آنان غیرقابل انکار است.

سرتیپ دربندی افزود: اسلام خواهی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار درسی است که جوانان منطقه خاورمیانه از انقلاب اسلامی ایران آموخته اند.

وی به تاریخ شروع جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی نیز اشاره ای گذرا کرد و یادآور شد: بعد از عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر دنیا مبهوت دلاوری و شجاعت رزمندگان اسلام شده بود.

مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: خرمشهر از تصرف دشمن خارج شده بود اما حاکمان و رسانه های دنیا چند روز از اعلام این خبر امتناع می کردند و سرانجام پس از چند روز مجبور به اعتراف شدند.

همرزم شهید سرلشکر صیاد شیرازی تصریح کرد: پیروزی رزمندگان جان بر کف ما در جبهه های حق علیه باطل تنها به شکست صدام و حزب بعث نینجامید بلکه کمر پشتیبانانش را نیز شکست.

این فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، علت توطئه چینی مداوم دشمن علیه ایران اسلامی را ضربات جبران ناپذری دانست که در طول هشت سال دفاع مقدس از رزمندگان غیور ایرانی خورده است.

سرتیپ دربندی ادامه داد: آنهایی که به صدام تسلیحات پیشرفته و سلاح های شیمیایی می دادند در پایان جنگ مجبور به اعتراف به شکست و فرود آوردن سر تعظیم در مقابل قدرت رزمندگان ایرانی شدند.

این یادگار سال های دفاع مقدس پذیرش قطعنامه را پیروزی مسلم و قبول شرایط در موضع قدرت عنوان و تصریح کرد: وقتی دبیرکل وقت سازمان ملل مجبور به اعتراف شد و گفت کشور متجاوز عراق بوده، شرمساری همیشگی برای صدام و حامیان طماع اش باقی ماند.

مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: امروز جوانان مصری و یمنی و لیبیایی پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را پایین می کشند، لگد کوب می کنند و می گویند ما این درس را از ایرانیان آموخته ایم.

در این مراسم حجت الاسلام سید محمد حسینی امام جمعه اردکان نیز در سخنان خود بهترین دلیل حیات طیبه شهدا را حضور شهدا در قلب و جان مردم و حس کردن برکت آنان در زندگی دانست و گفت: حضور باشکوه آحاد ملت در مراسم یادواره شهدای محله کشکنو نشان دهنده عمق علاقه و الفت آنان به شهداست.

وی افزود: مردمی که در دوران دفاع مقدس از جان و مال و عزیزان خود گذشتند امروز نیز چون گذشته تحت فرمان ولی فقیه آماده جانفشانی هستند.

نمایشگاه عکس و یادمان شهدا از دیگر بخش های یادواره شهدای محله کشکنو اردکان بود.

این محله 17 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.