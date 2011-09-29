مراسم خطبه خوانی خادمین در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شعرخوانی، خطبه خوانی و شمعدان گردانی خادمین رسمی و افتخاری حرم حضرت معصومه(س) صبح پنج‌شنبه همزمان با میلاد دخت موسی بن جعفر(ع) و طبق رسمی دیرینه در آستانه مقدسه این بانو و در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برپا شد.



در این مراسم، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداران قم و خراسان رضوی، نماینده بیوت مراجع عظام، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولین استانی، خادمین حرم حضرت معصومه(س) و تعداد زیادی از زائران بی بی فاطمه معصومه(س) حضور داشتند.



بر اساس این گزارش، بعد از همخوانی دسته جمعی شعر و خطبه خوانی خادمان، مراسم شمعدان گرانی اجرا شد و سپس خادمان و زائران حضرت با نثار گل ضریح مطهر حضرت معصومه(س) را گلباران کردند.



همچنین بعد از این مراسم، جشنی ویژه بانوان در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است، همزمان با دهه کرامت نمایشگاه فرهنگی هنری کریمه اهل بیت(ع) در صحن جوادالائمه حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا است.

