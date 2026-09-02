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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۱

والیبال ساحلی قهرمانی آسیا - چین

شروع مقتدرانه تیم ملی والیبال ساحلی در مرحله مقدماتی

شروع مقتدرانه تیم ملی والیبال ساحلی در مرحله مقدماتی

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ از بامداد امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور) در شانگلو آغاز شد. در این رقابت‌ها ۲۴ تیم شرکت کننده در شش گروه به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در گروه اول مسابقات به مصاف نیوزیلند (یورای کراچی / نوآ اسمیت) رفت.

ملی پوشان کشورمان در این دیدار دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۰ حریف خود را شکست دادند.

پورعسگری و آقاجانی از ساعت ۱۴:۳۰ در دومین مسابقه خود به مصاف چین حریف قدرتمند و میزبان این مسابقات می‌رود.

تیم‌ ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز که در گروه چهارم با تیم‌های استرالیا، قزاقستان و عمان همگروه است، در نخستین مسابقه خود به مصاف قزاقستان رفت.

ملی پوشان والیبال ساحلی کشورمان قزاق‌ها (سرگئی بوگاتو / کیریل گورین) را دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۵ شکست دادند تا از ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه در دومین دیدار خود به مصاف استرالیا بروند.

کد مطلب 6935003
سیده فرزانه شریفی

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